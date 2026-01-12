La cuenta regresiva para el inicio de la temporada ya está en marcha y los clubes del fútbol chileno entraron de lleno en modo preparación. Antes del arranque oficial del Campeonato Nacional 2026, los equipos afinan piezas, prueban esquemas y suman minutos competitivos en una intensa agenda de amistosos de pretemporada.

Enero se transformó en un mes cargado de fútbol, con partidos en Chile y giras internacionales que incluyen la Serie Río de la Plata y duelos en Perú. Colo Colo, Universidad de Chile, Coquimbo Unido y otros elencos ya tienen definidos sus rivales, fechas y horarios en una preparación que empieza a marcar tendencias de cara al torneo oficial.

📅 ¿Qué equipos del fútbol chileno juegan amistosos en la pretemporada 2026?

Los principales clubes de Primera División ya confirmaron partidos de preparación, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Entre los equipos con agenda definida aparecen:

Colo Colo

Universidad de Chile

Everton

Coquimbo Unido

Universidad de Concepción

Deportes Concepción

Huachipato

Varios de estos encuentros se disputan en Uruguay y Perú, aprovechando torneos de verano y presentaciones oficiales de planteles.

🕒 ¿Cuándo se juegan los amistosos de pretemporada del fútbol chileno 2026?

La mayoría de los partidos se concentran entre el martes 13 y el domingo 25 de enero, justo en la recta final antes del inicio del Campeonato Nacional.

A continuación, el calendario completo, ordenado por fecha y horario.

📋 Agenda completa de amistosos de pretemporada del fútbol chileno 2026

🗓️ Martes 13 de enero

21:00 – Everton vs Independiente (Argentina)

🗓️ Miércoles 14 de enero

20:00 – Deportes Concepción vs Coquimbo Unido

🗓️ Jueves 15 de enero

21:00 – Olimpia (Paraguay) vs Colo Colo

🗓️ Sábado 17 de enero

Huachipato vs Coquimbo Unido

20:00 – Everton vs Deportes Limache

🗓️ Domingo 18 de enero

19:00 – Universidad de Chile vs Racing Club

21:00 – Colo Colo vs Alianza Lima

🗓️ Lunes 19 de enero

21:00 – Racing de Montevideo vs Universidad de Concepción

🗓️ Martes 20 de enero

22:15 – Cerro Largo vs Deportes Concepción

🗓️ Miércoles 21 de enero

21:00 – Peñarol vs Colo Colo

🗓️ Jueves 22 de enero

21:00 – Montevideo Wanderers vs Universidad de Concepción

🗓️ Viernes 23 de enero

22:15 – Montevideo City Torque vs Deportes Concepción

🗓️ Sábado 24 de enero

22:00 – Universitario de Lima vs Universidad de Chile

🗓️ Domingo 25 de enero

17:30 – Sport Boys vs Everton (Noche Rosada)

🌎 ¿Dónde se juegan los amistosos de pretemporada de los equipos chilenos?

La pretemporada 2026 tiene una fuerte presencia internacional:

Uruguay : Serie Río de la Plata (Colo Colo, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Everton).

: Serie Río de la Plata (Colo Colo, Universidad de Concepción, Deportes Concepción, Everton). Perú : Universitario de Lima y Sport Boys reciben a la U y Everton.

: Universitario de Lima y Sport Boys reciben a la U y Everton. Chile: algunos duelos se disputan en estadios nacionales como parte de la preparación final.

Más allá del resultado, estos partidos cumplen funciones clave en la pretemporada:

Evaluar refuerzos y juveniles

Probar esquemas tácticos

Ajustar funcionamiento defensivo y ofensivo

Sumar ritmo competitivo antes del debut oficial

En varios casos, estos encuentros anticipan el once base con el que cada equipo arrancará la Liga de Primera 2026.

📰 En resumen

Enero concentra los amistosos de pretemporada del fútbol chileno 2026

del fútbol chileno 2026 Colo Colo, la U de Chile, Everton y otros equipos ya tienen agenda confirmada

Hay partidos en Chile, Uruguay y Perú

La Serie Río de la Plata es el eje de la preparación internacional

Los duelos sirven para definir esquemas y titulares antes del torneo

