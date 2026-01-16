El futuro de Lucas Cepeda ha sido todo un tema en Colo Colo en los últimos días. Esto en medio de los rumores de un posible cansancio del jugador, quien querría partir del Estadio Monumental.

Si bien esto fue desmentido por el propio atacante, no descartó de plano su partida. “Si llega a existir alguna opción (de salir), lo verá la gente que me representa con el club”, dijo el pasado jueves en su cuenta de Instagram.

En medio de esta situación, desde Blanco y Negro volvieron a referirse a lo que pueda ocurrir con el jugador. Eso sí, esta vez dejaron clara su postura y fijaron las condiciones para dejarlo ir.

El encargado de sacar la voz fue el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien tras presentar a Maximiliano Romero como el cuarto refuerzo de Colo Colo, tuvo palabras para Cepeda.

“Ha habido muchas especulaciones y la verdad de las cosas es que no tenemos ninguna propuesta formal por Lucas. Lo ideal es dar plazo hasta que nosotros tengamos posibilidad de hacer una incorporación, la cuarta fecha. La idea es no despotenciar al equipo. Nos gustaría reemplazarlo si es que ocurre”, dijo el mandamás de la concesionaria.

En ese sentido, descartó que Cepeda pueda partir a préstamo. “La posición nuestra no es prestar a nuestros jugadores, mucho menos a Lucas, que es de los mejores jugadores del campeonato. Fue nuestra posición con Alan Saldivia. No va a tener agua esa piscina si viene con una opción de préstamo, la única posibilidad es que sea una venta, que sea buena para el club y el jugador. Si es necesario, le podemos ampliar el contrato y mejorar sus condiciones porque es un jugador de 22 años, con mucha proyección”, apuntó.

Por otro lado, Mosa enfatizó que ya reforzaron las zonas que creían necesarias antes del inicio del mercado, pero no descartó que puedan existir más contrataciones.

“Nos pusimos como meta con el cuerpo técnico y directores el llenar cuatro plazas: lateral derecho, centrales y el nueve. Con esos puestos cubiertos, vamos a entregar estos antecedentes para evaluar, ver el rodaje y después nos juntaremos si el técnico tiene alguna aprensión en alguna parte de la cancha. Estamos abiertos a escuchar a nuestro técnico”, sentenció.

