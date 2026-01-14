Lucas Cepeda ha sido uno de los jugadores que más interés ha despertado en Colo Colo durante los últimos mercados de pases, con sondeos desde el extranjero que finalmente no llegaron a concretarse. En una temporada irregular, marcada por el complejo presente futbolístico del club, el atacante vuelve a aparecer en el radar de clubes fuera de Chile y esta podría ser su oportunidad de partir.

En este contexto, el delantero ha manifestado su disposición a buscar un nuevo desafío lejos del Estadio Monumental, considerando el escenario deportivo actual y sus ganas de emigrar al fútbol extranjero.

🚨 ¿Lucas Cepeda podría dejar Colo Colo en este mercado de pases?

La posibilidad de que Lucas Cepeda deje Colo Colo tomó fuerza luego de una declaración de Nicolás Peric, realizada durante el programa Pauta de Juego de Radio Pauta. En ese espacio, el otrora arquero y comentarista relató que se encontró recientemente con el delantero y que, en esa conversación, el jugador le manifestó su intención de dejar el Monumental.

Según el relato de Peric, Cepeda fue directo al abordar su situación actual y le señaló: “No, ya está… estoy cansado”, reflejando su desgaste con el momento que atraviesa en el club. En la misma charla, el delantero agregó: “Mira… hay una ahora. Ojalá el presi la acepte esta vez”, en referencia a una oferta que estaría en análisis por parte de la dirigencia alba.

El ex portero explicó que el futbolista siente que ha cumplido un ciclo en Colo Colo y que su objetivo es dar el salto al fútbol extranjero en este mercado de pases. Todo esto se da en un contexto donde Cepeda ha sido seguido por clubes fuera de Chile en ventanas anteriores, aunque hasta ahora no existe confirmación oficial de negociaciones cerradas ni de un destino definido.

La situación, por ahora, queda sujeta a la evaluación que realice Blanco y Negro y a cómo evolucione el mercado en los próximos días. Lo cierto es que, de acuerdo con lo expuesto por Peric, el jugador volvió a insistir en su postura al cerrar la conversación con una frase clara: “Estoy desgastado”, dando cuenta de que considera este el momento para buscar su salida.

📊 ¿Qué clubes han mostrado interés en Lucas Cepeda?

A lo largo de los últimos mercados, Lucas Cepeda ha sido vinculado con distintos clubes del extranjero sin que se concrete una transferencia. Uno de los intereses más reiterados fue el del Deportivo Alavés de España, que volvió a aparecer en ventanas recientes, aunque finalmente no avanzó en una negociación formal con Colo Colo.

También se han reportado sondeos desde el fútbol italiano, con clubes como Bologna y Udinese, además de vínculos con River Plate en Argentina. A estos antecedentes se suman seguimientos desde otras ligas europeas, lo que ha mantenido al delantero en vitrina internacional, pese a que hasta ahora ninguna de esas opciones se tradujo en una salida concreta.

Con este escenario sobre la mesa, el futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo queda a la espera de cómo evolucione el mercado de pases en los próximos días. Mientras el jugador mantiene su postura y la dirigencia evalúa eventuales propuestas, la posibilidad de una salida desde el Monumental sigue abierta, a la espera de definiciones formales que permitan aclarar su situación de cara a la temporada que viene.