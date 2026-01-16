Lucas Cepeda estuvo en el ojo del huracán esta última semana. ¿La razón? El exportero Nicolás Peric reveló una supuesta conversación entre ambos donde el atacante le confesó “estar cansado” y esperando que Blanco y Negro aceptara una oferta para dejarlo partir.

Esto fue descartado por el propio formado en Santiago Wanderers, que a través de sus redes sociales salió al paso de los rumores. “Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta. Mi presente es Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club”, dijo en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Peric, en su rol de comentarista, salió a responder al extremo del Cacique, lo que abrió un nuevo capítulo en esta teleserie de dichos cruzados entre ambos.

😯 Nicolás Peric aclara el episodio con Lucas Cepeda

En el programa Pauta de Juego de Radio Pauta donde ejerce como comentarista, Nicolás Peric reaccionó a los dichos del atacante de Colo Colo. “Quiero aclarar lo que pasó con Cepeda. Siempre digo que para mí el futbolista es sagrado, absolutamente”, comenzó diciendo.

“A pesar de darme cuenta al último tiempo de mi carrera que los futbolistas son poco hombres, en algunos casos, y eso siento que me desmotivó para no jugar más al fútbol, donde muchos quieren estar cerca del DT para asegurar contratos. Yo luchaba en un vestuario solo y eso me quitó las ganas”, agregó.

Respecto a las declaraciones de Cepeda, Peric insistió en decir que “como los jugadores son sagrados, si no lo dijo, no lo dijo. Así de sencillo”.

😮 Nicolás Peric y el futuro de Lucas Cepeda en Colo Colo

Sin embargo, Peric no se quedó ahí y apuntó que “ambas posturas están perfectas. Colo Colo por defender su interés e indudablemente cuando un jugador está en puerta de salida y no resulta una, dos, tres, hay una desmotivación y sensaciones difícil de contener”.

“Yo interpreté mal entonces, pero tienes a tu valor más importante en lo económico y futbolístico no estando feliz. Eso es notorio en un estado de ánimo en un jugador que quiere dar un salto y pensamiento está en eso. No es fácil concentrarse cuando tu futuro depende de otra persona”, sentenció.

🔗 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte al día con las novedades de Colo Colo.