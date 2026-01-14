Lucas Cepeda está en el “ojo del huracán” en esta jornada, luego de que el exfutbolista Nicolás Peric desclasificara una supuesta conversación en la que el jugador de Colo Colo decía estar “cansado” por no partir del club ante las ofertas que había recibido.

Ante esto, fue el propio Cepeda quien salió a dar una potente respuesta, dejando un mensaje que no dejará a nadie indiferente en el estadio Monumental.

🗣️ La respuesta de Cepeda a Peric ante su posible deseo de partir de Colo Colo

Lucas Cepeda escribió un comunicado en sus historias de Instagram: “Jamás he hablado de estar cansado o mencionar algo de una supuesta oferta. Mi presente es Colo Colo, me entreno y preparo igual que desde el primer día. Y si llega a existir alguna opción, lo verá la gente que me representa con el club… Falso”.

Esto lo compartió con un pantallazo de las declaraciones de Nicolás Peric, lo que significa una declaración de principios (al menos pública) en la que descarta estar molesto por mantenerse en el Cacique.

🧐 Las opciones que tiene Lucas Cepeda de partir de Colo Colo

Lucas Cepeda tuvo una oportunidad concreta de partir de Colo Colo en 2025 cuando vino a buscarlo River Plate de Argentina, propuesta que rechazó con la idea de irse a Europa.

En este mercado de pases, hay versiones que indican que Alavés de España lo ha buscado, aunque nada de esto se ha hecho oficial por ninguna de las partes.

📊 El desempeño de Lucas Cepeda en Colo Colo

El rendimiento de Lucas Cepeda en Colo Colo ha sido bueno: lleva 73 partidos jugados en el club, marcando 15 goles y entregando 8 asistencias. Es decir, ha participado en 23 tantos de forma directa.

Además, su influencia en el juego es vital para el ataque del Cacique, siendo clave en el título del Campeonato Nacional 2024 y la llegada a cuartos de final de la Copa Libertadores del mismo año.

En 2025 fue uno de los rescatables del equipo y pocas veces desentonó, pese a que el rendimiento individual no lo ayudó mucho.