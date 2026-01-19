Colo Colo cayó por 3-2 ante Alianza Lima en un intenso duelo amistoso, válido por la Serie Río de La Plata, que dejó sensaciones encontradas. Si bien el resultado fue negativo, la gran noticia para Fernando Ortiz fue el despertar de su goleador: Javier Correa se matriculó con dos tantos y, tras el pitazo final, aprovechó el impulso para desahogarse y enviar un duro mensaje.

El delantero argentino no se guardó nada, asegurando que las críticas le resbalan y que su presencia en el once titular se debe al esfuerzo y no a la casualidad, marcando el terreno de cara al inicio oficial de la temporada el 1 de febrero ante Deportes Limache.

🗣️ Javier Correa se refirió a la derrota ante Alianza Lima

Pese a ser la figura excluyente de Colo Colo con sus dos goles, Correa fue autocrítico con el funcionamiento colectivo que permitió la remontada del cuadro peruano. El atacante lamentó la falta de oficio para manejar el partido en momentos claves.

“Creo que tenemos que seguir puliendo errores y el sistema de juego. Nunca pudimos sostener el empate, nos faltaron 5 o 10 minutos más para afianzarnos, siempre fuimos corriendo de atrás”, analizó el goleador tras el encuentro. Aunque se mostró “contento porque se abrió el arco”, fue cauto al señalar que “el camino es largo todavía” para llegar al nivel que se les exige.

Terminó el partido



2️⃣ – 3️⃣ ante Alianza Lima por la Serie Río De La Plata. pic.twitter.com/XFTPSiZe1s — Colo-Colo (@ColoColo) January 19, 2026

🔥 Polémico mensaje de Javier Correa en Colo Colo

El momento más caliente llegó cuando fue consultado por su situación personal y los comentarios externos sobre su rendimiento. Lejos de esquivar la polémica, el ex Estudiantes de La Plata aprovechó las cámaras para defender su estatus en el plantel con una frase sin filtro: “Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá. Yo me lo pelé”.

La descarga del artillero no terminó ahí. Minutos después del partido, Correa utilizó su cuenta de Instagram para reforzar su postura: reposteó una publicación oficial del club celebrando su actuación y le agregó un “X2” (por sus dos goles) acompañado de un emoji mandando a callar (🤫). Un gesto virtual que confirmó lo que había dicho en zona mixta: “Que sigan hablando, no me interesa. Estoy tranquilo con lo que voy haciendo”.

¿Cómo llega el equipo al debut del 1 de febrero? 🗓️⚪⚫

El calendario del Cacique no se detiene con la derrota ante Alianza. El equipo debe dar vuelta la página rápidamente, ya que aún le resta un desafío confirmado en la Serie Río de la Plata: el duelo ante el gigante local, Peñarol, que servirá como última gran prueba de fuego.

Además, se especula que la estadía en Uruguay podría extenderse con un par de amistosos más a puertas cerradas antes del retorno a Santiago, buscando afinar la máquina para lo que realmente importa. Tal como dijo Correa: “Sabemos que la verdadera cara empieza el primero de febrero y apuntamos a eso”, poniendo todas las fichas en el debut oficial.