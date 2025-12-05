En los últimos años, Brasil se transformó en una plataforma de desarrollo para los talentos chilenos más precoces. Algunos dieron el salto por rendimiento, otros por proyección y unos cuantos simplemente porque había que apostar por algo distinto. Hoy, un mediocampista de 17 años acaba de subirse a ese tren: maleta en mano, camiseta chilena y un desafío del tamaño de un coloso continental.

Mientras Flamengo, Sao Paulo, Mineiro, Fortaleza y Vasco siguen sumando chilenos en cancha, un nuevo nombre aparece silencioso pero con destino grande. Un Sub 17 que ya sabe lo que es vestir La Roja fue invitado a entrenar con un club que presume tres Copas Libertadores, una estructura formativa de élite y un historial que no abre puertas todos los días. Si todo sale bien, este diciembre puede marcar el inicio de una historia mayor.

🔎 ¿Quién es el chileno Sub 17 que prueba en Brasil y qué club lo busca fichar?

Se trata de Diego Molina, mediocampista de 17 años perteneciente a Santiago Wanderers. El diario Correio do Povo reveló que el volante viajó hasta Porto Alegre para un periodo de evaluación con Gremio, uno de los clubes más grandes del fútbol brasileño.

El plan es simple: integrarse al equipo de proyección hasta el 20 de diciembre con opción extendible si la respuesta deportiva convence al tricolor. Si la apuesta prospera, Molina podría convertirse en el próximo chileno en la liga más competitiva del continente.

📍 Ficha express:

Jugador: Diego Molina (17)

Club actual: Santiago Wanderers

Prueba: Gremio (Brasil) — hasta 20/12

Competencia previa: Sudamericano Sub 17 (4 partidos)

⚽ ¿Cómo es el presente de chilenos en Brasil y dónde podría encajar Molina?

Brasil vive un momento con presencia nacional inédita en su élite.

Actualmente compiten en Serie A:

Erick Pulgar (Flamengo), figura en Libertadores y Brasileirao.

Jean Meneses (Vasco da Gama).

Gonzalo Tapia (Sao Paulo), con negociaciones para compra definitiva.

Alexander Aravena (Gremio).

Iván Román (Atlético Mineiro).

Benjamín Kuscevic (Fortaleza).

Molina intentará sumarse a esa generación, buscando un lugar en divisiones menores antes de pelear por minutos en primer equipo.

📅 ¿Cuál es el plan en Gremio y cuánto tiempo durará su proceso de prueba?

Según el medio gaúcho, el volante entrenará hasta el 20 de diciembre con un programa diseñado para medir adaptación técnica, táctica y ritmo competitivo. Su llegada responde a una política estructural del club, orientada a captar nuevos talentos extranjeros para proyectarlos en Serie A o torneos internacionales.

Si cumple expectativas, la estadía podría transformarse en contrato.

🇨🇱 ¿Qué hizo Diego Molina con La Roja Sub 17 y cuál es su recorrido en Chile?

El mediocampista fue parte del plantel que disputó el Sudamericano Sub 17 en Colombia, donde Chile finalizó cuarto. Molina jugó cuatro partidos y dejó registros de recuperación, intensidad y despliegue físico que llamaron la atención de observadores externos.

A nivel profesional debutó este año en Copa Chile con Santiago Wanderers, sumando sus primeros minutos en adultos antes del salto internacional.

🧩 En resumen

Un volante Sub 17 chileno viajó a Brasil para prueba formal en Gremio.

Su periodo de evaluación será hasta el 20 de diciembre, con opción de extensión.

Ya debutó en profesionales y jugó cuatro partidos en el Sudamericano Sub 17.

Podría sumarse a la nueva camada de chilenos en el Brasileirao.

