Rápido, hábil, inteligente, goleador, cabro chico y de Tocopilla. Esas son las cualidades que hacen de Alexis Sánchez el candidato ideal para, imaginariamente entrar a “The Cage” y revivir un momento muy 2000 para un torneo de fantasía, en donde ustedes, el público, pueden definir el futuro del Niño Maravilla.

Para quien no lo recuerde, La Jaula fue una campaña publicitaria en donde se enfrentaban equipos de 3 jugadores. En esta versión de North Star Network, cada sitio hermano de Al Aire Libre ha presentado a sus campeones y Alexis será el nuestro.

El Niño Maravilla estará escoltado por Vitinha y Julián Álvarez, un trío que ha sido llamado como los Mate Amigos.

Este torneo interactivo y de fantasía lo hacemos con mucho gusto para empezar a vivir el Mundial 2026

Estos son los rivales de Alexis Sánchez en La Jaula

Alexis, Vitinha y Julián Álvarez chocarán ante estas estrellas mundiales:

Atlas Tango:

Hakimi, Enzo Fernández y Mbappé | © Imago

Este equipo destaca por un equilibrio letal entre transiciones hiperveloces y control en la medular. La capacidad de Enzo Fernández para estructurar el juego y lanzar pases profundos se complementa a la perfección con la velocidad rompedora de Hakimi por la banda y la explosividad de Mbappé en el ataque, convirtiéndolos en un tridente devastador al contraataque y sumamente dinámico en fase ofensiva.

Seoul Storm:

Doku, Joshua Kimich y Heung-Min Son | © Imago

La gran virtud de este trío radica en su disciplina táctica combinada con un desequilibrio exterior de élite. Kimmich aporta el cerebro, la distribución precisa y el orden defensivo, permitiendo que extremos con un cambio de ritmo brutal como Doku, en el uno contra uno, y Son, con su letal pegada con ambas piernas y diagonales hacia el gol, desarmen cualquier estructura defensiva.

Township Toros:

Lautaro Martínez, Pedri y Mbekezeli Mbokazi | © Imago

Este equipo ofrece una excelente mezcla de pausa, agresividad en el área y frescura física. Pedri es el eje creativo absoluto, capaz de temporizar y encontrar líneas de pase imposibles para asistir el olfato goleador y la constante presión de Lautaro Martínez, mientras que el despliegue de Mbokazi inyecta un factor de desgaste y versatilidad física en la recuperación.

Autobahn AC:

Tonali, Wirtz y Dembelé | © Imago

Un trío diseñado para el vértigo y la inventiva en tres cuartos de cancha. Con Tonali asegurando el despliegue físico, la agresividad y el equilibrio en el centro del campo, Florian Wirtz puede comandar la creación con su visión milimétrica, sirviendo de enlace perfecto para la imprevisibilidad y el regate desbocado de Dembélé en ataque.

Diamants éclants:

Joao Neves, Rayan Cherki y Bukayo Saka | © Imago

La principal fortaleza de este equipo es su frescura técnica y su capacidad para retener el balón bajo presión. João Neves garantiza una salida limpia y un desgaste incansable en la contención, permitiendo que Cherki explote su creatividad técnica entre líneas y conecte con la consistencia, inteligencia táctica y capacidad decisiva de Saka en el último tramo.

Favela Royale:

Nuno Mendes, De Bruyne y Vinicius jr | © Imago

Este bloque es una fuerza de la naturaleza por la banda izquierda combinada con la mejor visión de juego del mundo. De Bruyne es el metrónomo perfecto para lanzar pases quirúrgicos hacia el espacio, donde la velocidad supersónica de Nuno Mendes en el desborde y el desequilibrio eléctrico en el uno contra uno de Vinicius Jr. garantizan peligro constante y verticalidad pura.

Red Redemption:

Sadio Mané, Jude Bellingham y Mohamed Salah | © Imago

Un trío con una jerarquía indiscutible, potencia física y una pegada demoledora. Bellingham actúa como el motor total, un todocampista que pisa las dos áreas con un despliegue imponente, sirviendo de soporte idóneo para que la experiencia, el instinto goleador y la velocidad de dos extremos históricos como Salah y Mané destrocen defensas adelantadas.

Generation Olé:

Désiré Doué, Cole Palmer y Lamine Yamal | © Imago

Este equipo rebosa de una creatividad descarada, juventud e imprevisibilidad en espacios reducidos. Cole Palmer aporta la pausa, el criterio y la definición fría de un enganche moderno, mientras que Lamine Yamal y Désiré Doué rompen los esquemas defensivos gracias a su facilidad innata para el regate, el desborde y la inventiva individual.

Soweto Samba:

Lyle Foster, Musiala y Neymar | © Imago

La fortaleza de este trío es la pura fantasía, la agilidad y la inventiva técnica. Con la conducción magnética en espacios estrechos de Musiala y la genialidad asociativa e imaginación de Neymar para romper líneas, el equipo genera un flujo constante de ocasiones que encuentran en Lyle Foster la referencia física y de área ideal para fijar centrales y finalizar las jugadas.

Dribbele Tornado:

Bruno Guimaraes, Yan Diomande y Olise | © Imago

Un trío sumamente competitivo que destaca por su balance entre solidez defensiva y pegada técnica. Diomande ofrece la fuerza y la firmeza en la zaga, Bruno Guimarães maneja los tiempos del partido con su carácter y distribución de balón, y Olise aporta esa cuota de elegancia, pegada de zurda y desequilibrio individual por el sector derecho.

Ottoman Spurs:

Kenan Yildiz, Joao Pedro, Harry Kane | © Imago

Este equipo es una garantía absoluta en la definición y el juego asociativo en ataque. La gran fortaleza radica en tener a Harry Kane como el delantero total, capaz tanto de bajar a armar juego como de definir, complementado por la movilidad de João Pedro y la frescura, regate y desparpajo del joven Yıldız para agitar el frente de ataque.

Final Bosses:

Cristian Ronaldo, Yoane Wissa y Ademola Lookman | © Imago

Un frente de ataque caracterizado por su tremenda contundencia ofensiva, oportunismo y verticalidad. Con la velocidad y el gran momento en el uno contra uno de Lookman y la movilidad combativa de Wissa para abrir espacios, este equipo maximiza el instinto asesino y la implacable capacidad rematadora de Cristiano Ronaldo dentro del área.

Balkan Ballers:

Luka Modric, Endrick y Patrick Schick | © Imago

La fortaleza de este conjunto se encuentra en la simbiosis entre la máxima experiencia y la potencia juvenil. Luka Modrić sigue siendo un maestro absoluto para dominar el ritmo del partido y dar pases con ventaja, lo cual favorece los movimientos de ruptura y la referencia de área de Schick, así como la explosividad física y la potencia de disparo de Endrick.

Rosario Rumble:

Xavi Simons, Victor Osimhen y Lionel Messi | © Imago

Un trío letal que combina de forma perfecta la genialidad, la velocidad y la potencia pura. Con la visión periférica incomparable y la precisión quirúrgica de Messi para dirigir la orquesta, la dinámica de Xavi Simons en transiciones y la voracidad física y letalidad aérea de Osimhen encuentran el ecosistema ideal para someter a cualquier defensa.

Viking Voltage:

Kalidou Koulibaly, Raphinha y Erling Haaland | © Imago

Este bloque destaca por una potencia física descomunal y una columna vertebral implacable. Koulibaly asegura la solidez defensiva y el liderazgo en el fondo, Raphinha inyecta un ritmo incansable de ida y vuelta, presión alta y centros precisos, y Erling Haaland se establece como la fuerza de la naturaleza definitiva para destrozar el arco rival con su potencia y voracidad goleadora.

¿Cómo se jugará The Cage de Al Aire Libre?

Alexis, Julián y Vitinha son los Mate Amigos

Habrá 16 equipos 3v3, los que serán emparejados y jugarán un playoff. El que pierde se va. El 27 de mayo iniciarán los octavos de final. Los cuartos de final se jugarán desde el 4 de junio, las semifinales inician el 8 de junio y la gran final será el 10 de junio, un día antes del inicio del Mundial 2026.Tú puedes elegir al ganador de cada partido, votando en las historias de la cuenta oficial de instagram de Al Aire Libre y en las encuestas de la cuenta de X.

Octavos de Final de The Cage