Fútbol
Liga brasileña
Liga brasileña
Gonzalo Tapia sigue encendido en Brasil: otra vez titular y otro gol
Figura de La Roja es declarada transferible en prestigioso club brasileño
Tapia se sacó la mufa: El chileno anotó su primer gol con Sao Paulo
El gran paso de un club brasileño por fichar a Alan Saldivia
Colo Colo puede vender más barato a Alan Saldivia si se cumple ESTA condición
La “movida” que busca Alan Saldivia para irse de Colo Colo
Experimentado DT del fútbol brasileño recibió propuesta de La Roja y ESTO respondió
Se cayó el traspaso de Diego Valdés a Fortaleza por una inesperada decisión
¡Bombazo chileno! Ex “10” de La Roja refuerza a equipo que humilló a Colo Colo
Los 10 grandes triunfos de equipos chilenos en Brasil
Alexander Aravena se quedó sin DT: ¿Cuánto duró Gustavo Quinteros en la banca de Gremio?
Flamengo 6-0 Juventude por el Brasileirao 2025: resumen, goles, resultado y estadísticas
Ex entrenador de La Roja suena con fuerza para ser el próximo DT de Neymar
¡Y Gareca no lo llama! Erick Pulgar con el Flamengo vuelven a ganar y son líderes en Brasil
Luciano Arriagada no lo pasa bien en Brasil y busca un nuevo club como destino
Jorge Sampaoli es candidato para asumir en importante club de Sudamérica tras su despido en Francia
ATENCIÓN hinchas de la U: Botafogo sigue su MALA RACHA previo al debut de la Libertadores
El duro castigo a Gustavo Quinteros por agredir a un jugador en Brasil
Tomás Roco se olvida de Colo Colo y ya tiene nuevo club fuera del país
Gustavo Quinteros se disfrazó de boxeador en Brasil
Palmeiras le arrebata un delantero al Betis de Pellegrini a pesar de su negativa
Neymar levantó a todos del asiento con un GOLAZO OLÍMPICO en el Paulista
Iván Román a punto de dejar Palestino y emigrar a un campeón de América
Pellegrini le cierra la puerta al Palmeiras ante el interés de una de sus figuras
¿Participó Erick Pulgar? Duelo de Flamengo terminó con combos entre jugadores
Regresó Neymar y el Santos explotó… las cifras que nadie vio venir
Neymar pagó su deuda y jugó por Santos después de más de 4.000 días
Supercampeón y figura: Hinchas alaban a Erick Pulgar tras nuevo título de Flamengo
¡El Príncipe llega como quiere! Neymar arribó a su primer entrenamiento de una forma muy particular
Neymar confirmó su regreso a Santos con un CONMOVEDOR video
Ahora tomará rumbo a su hogar: Al Hilal terminó el contrato de Neymar Jr
La tercera no es la vencida: Universidad de Chile rechaza nueva oferta por Maximiliano Guerrero
¿Portazo para la U? Desde Brasil cambian las condiciones por el fichaje de Lucas Di Yorio
Neymar le da el sí a su regreso a Santos después de 11 años
La U insiste por el fichaje de Lucas Di Yorio con una contundente propuesta
Felipe Melo anunció su retiro del fútbol a los 41 años
La millonaria cifra que pide la U por Maximiliano Guerrero ante ofertas desde Brasil
¿Pierden un titular? Desde Brasil aumentan oferta por figura de la U
La vuelta de un hijo pródigo: Neymar tiene prácticamente acordado su fichaje en Santos
Jean Meneses es duramente criticado en Brasil: “Es un niño de cinco años desarmado”
Flamengo apunta alto por el reemplazante de Erick Pulgar
Fortaleza planifica a futuro y piensa en Benjamín Kuscevic como uno de sus pilares
La importante misión que tienen Gustavo Quinteros y Alexander Aravena en Gremio
Gustavo Quinteros apunta a un seleccionado chileno para llevarlo a Gremio
Flamengo zanja el futuro de Erick Pulgar frente a los últimos rumores
Gustavo Quinteros fue oficializado como el nuevo entrenador de Gremio de Brasil
Chilenos en el Brasileirao 2024: El contraste de Kuscevic y Aravena frente a Galdames y Meneses
Brayan Cortés podría encontrarse con un viejo conocido en un gigante de Sudamérica
Archives Liga brasileña
Toda la información del Brasileirao: partidos, tabla, resultados, figuras, estadísticas y el rendimiento de los equipos brasileños en la temporada.
