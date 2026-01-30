El mercado de pases en Sudamérica sigue moviéndose con los torneos ya en marcha, y un delantero chileno aparece en el centro de una negociación que cruza fronteras. Con poco espacio en su actual equipo del fútbol brasileño, su continuidad comienza a ponerse seriamente en duda a pocos días del inicio de la temporada.

En ese escenario, Argentina surge como una alternativa concreta, con un grande de Avellaneda que ya evalúa su nombre como posible refuerzo, abriendo un giro inesperado en su futuro inmediato.

🇨🇱 ¿Quién es el delantero chileno que podría llegar a Argentina?

El nombre que protagoniza este movimiento de mercado es Alexander Aravena. El “Monito”, quien arribó a Gremio a mediados de 2024 con cartel de promesa, atraviesa hoy un momento complejo en Porto Alegre, donde no ha logrado consolidarse como titular indiscutido.

Según informó el periodista Germán García Grova, el formado en Universidad Católica tendría literalmente “las horas contadas” en el Tricolor Gaúcho. La dirigencia brasileña busca liberar cupos de extranjero y habría decidido utilizar su carta como moneda de cambio para destrabar un fichaje que consideran prioritario para la temporada.

🎓 ¿En qué equipo está casi listo Alexander Aravena?

El club que aparece con fuerza en el horizonte del chileno es Racing Club. La “Academia”, dirigida por Gustavo Costas, recibió el ofrecimiento formal por parte de Gremio, elenco que tiene como prioridad cerrar el fichaje de Juan Nardoni, actual figura del conjunto argentino.

Con el objetivo de destrabar la negociación, el cuadro gaúcho decidió poner sobre la mesa el pase de Alexander Aravena como parte del trato. La estrategia apunta a ablandar la postura de Racing, ofreciendo un delantero con proyección internacional para acelerar un acuerdo que los brasileños quieren cerrar cuanto antes.

De concretarse la operación, Alexander Aravena podría convertirse en compañero de su compatriota Damián Pizarro, quien arribó hace solo unos días al conjunto de Avellaneda. Un escenario que refuerza el interés del mercado chileno y abriría una nueva sociedad nacional en Argentina.

🚨#Gremio avanza por Juan Nardoni



📌Ofertó US$6M + el % del pase que posee de Alexander Aravena, delantero 🇨🇱



📍#Racing la rechazó y #Gremio mejoró la propuesta a US$ 7.5M pic.twitter.com/aRgIgB2j1v — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) January 30, 2026

💰 ¿Por cuánto sería la operación que llevaría a Aravena a Racing?

La propuesta económica es agresiva y deja en evidencia que Alexander Aravena dejó de ser intransferible en Brasil. Gremio presentó una oferta concreta de 6 millones de dólares, más el porcentaje del pase del delantero chileno, a cambio de la ficha de Juan Nardoni.

Esta jugada confirma que el atacante pasó a ser una pieza de intercambio dentro de la estrategia de mercado del cuadro gaúcho. Mientras Racing analiza los números de la operación, el futuro del “Monito” parece alejarse cada vez más del Brasileirão y acercarse al fútbol argentino.

📊 Estadísticas de Aravena en Gremio

Desde su llegada a Brasil en julio de 2024, Alexander Aravena ha sumado más de 50 partidos oficiales, acumulando 7 goles y 3 asistencias en todas las competencias hasta finales de la temporada 2025.

Estos números muestran que, aunque ha tenido oportunidades de juego con regularidad, su impacto ofensivo en el Brasileirão y copas ha sido irregular, reflejando un proceso de adaptación al fútbol brasileño que no ha terminado de explotar.