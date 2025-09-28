Alexander Aravena volvió a los abrazos en Brasil. El delantero chileno fue clave en la victoria por 3-1 de Gremio sobre Vitoria, donde se hizo presente con el gol que cerró la victoria a favor de su equipo.

El formado en Universidad Católica arrancó como suplente e ingresó sobre el final del partido a la cancha, pero los minutos que jugó le bastaron para destacar en el elenco de Porto Alegre

⚽ El gol de Alexander Aravena en Gremio

Gremio se puso en ventaja sobre el cierre de la primera mitad gracias a la anotación de André Henrique, pero ya en el complemento el Vitoria consiguió igualar con tanto de Aitor Cantalapiedra.

Los locales volvieron a ponerse en ventaja a los 67 con gol de Francis Amuzu y sobre el final del partido apareció Alexander Aravena. El ‘Monito’ controló de gran forma un balón en el área, se sacó a un rival y definió de derecha para lapidar el encuentro a favor de los de Porto Alegre.

🤩 La alegría de Aravena tras su gol

Tras su gol, el delantero chileno conversó al paso con los canales oficiales del club brasileño, donde no ocultó su felicidad por su actuación.

“Muy feliz por el equipo y por la hinchada que nos está acompañando aquí, así que un abrazo a todos. ¡Vamos Gremio!”, dijo el Monito.