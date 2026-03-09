El fútbol brasileño vivió un movimiento importante este lunes luego que São Paulo confirmara la salida del entrenador argentino Hernán Crespo, quien cerró su segundo ciclo en el club tras una irregular campaña.

La noticia impacta también al entorno chileno. El delantero Gonzalo Tapia, que en las últimas semanas ha tenido protagonismo en el equipo paulista, queda ahora en medio de un proceso de transición deportiva a la espera del próximo entrenador.

La salida del técnico se produce tras varios meses marcados por resultados irregulares y un debate constante en torno al rendimiento colectivo del equipo.

Gonzalo Tapia se queda sin técnico tras la salida de Hernán Crespo en São Paulo

El club brasileño confirmó oficialmente el término del ciclo del entrenador argentino a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“São Paulo Futebol Clube definió este lunes la salida del técnico Hernán Crespo”, señaló el club, agregando que también dejan la institución varios integrantes de su cuerpo técnico. Entre ellos aparecen los asistentes Juan Branda y Víctor López, además de los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, junto al preparador de arqueros Gustavo Nepote.

La salida marca el final de la segunda etapa de Crespo en el club, que había comenzado en julio de 2025 con la intención de reconstruir el proyecto deportivo del equipo paulista.

Los números que dejó Crespo en el banco del club paulista

Durante su segunda etapa al mando de São Paulo, el entrenador argentino dirigió al equipo en 46 partidos oficiales.

Su balance fue el siguiente:

Estadísticas de Crespo en su segundo ciclo

21 victorias

7 empates

18 derrotas

Si se consideran sus dos etapas en el club, el técnico acumuló 99 partidos dirigidos, con un registro de:

45 triunfos

26 empates

28 derrotas

El principal logro del argentino en el club fue el título del Campeonato Paulista 2021, uno de los trofeos más recordados por los hinchas del equipo en los últimos años.

São Paulo comunica saída de Hernán Crespo



O São Paulo Futebol Clube definiu nesta segunda-feira (09) a saída do técnico Hernán Crespo. Também deixam o clube os auxiliares Juan Branda e Victor López, os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paz e o preparador de… pic.twitter.com/LJtF2bFN5M — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 9, 2026

El nuevo escenario que enfrenta Gonzalo Tapia en Brasil

La salida del entrenador abre ahora un nuevo capítulo para el plantel del São Paulo, donde el chileno Gonzalo Tapia busca consolidarse en el fútbol brasileño. El delantero nacional ha sido protagonista reciente del equipo paulista, sumando minutos y goles en el campeonato, lo que había reforzado su posición dentro del plantel.

Sin embargo, la llegada de un nuevo entrenador siempre abre interrogantes sobre el rol de los jugadores dentro del proyecto deportivo. Mientras el club inicia la búsqueda de un nuevo director técnico, Tapia deberá esperar las decisiones que marcarán el próximo ciclo del equipo.