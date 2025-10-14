Gonzalo Tapia disfruta de un renacer futbolístico en Brasil. El chileno, que no tuvo el paso que esperaba en River Plate, partió a préstamo al Sao Paulo, donde poco a poco ha comenzado a ganarse un espacio en el equipo.
Sin ir más lejos, el formado en Universidad Católica viene de anotar en sus últimos dos partidos con el elenco tricolor. Su desempeño en la escuadra paulista ya genera expectativas, puesto que alcanzó un histórico hito pese a los pocos compromisos que ha jugado.
🤩 Gonzalo Tapia consigue histórica marca en Sao Paulo
Desde su arribo a Sao Paulo a mediados de año, Gonzalo Tapia ha jugado diez partidos y anotado un total de 4 goles, cifra que lo convierte en el máximo goleador chileno en la historia de la institución.
Además de Tapia, Claudio Maldonado y José Luis Sierra anotaron vistiendo la camiseta paulista, aunque ambos solo consiguieron marcar un tanto, por lo que el delantero de 23 años ya los superó.
📅 ¿Cuándo juega Sao Paulo de Gonzalo Tapia?
El próximo partido de Sao Paulo de Gonzalo Tapia está previsto para este jueves 16 de octubre cuando visiten a Gremio por el Brasileirao a las 19:00 horas de nuestro país.
