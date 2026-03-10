São Paulo decidió cambiar el rumbo de su temporada. La dirigencia del club brasileño confirmó la salida de Hernán Crespo y anunció a Roger Machado como nuevo entrenador del primer equipo, una decisión que impacta directamente en el escenario del delantero chileno Gonzalo Tapia.

El despido del técnico argentino fue informado durante la tarde del lunes. La determinación sorprendió porque el equipo había quedado eliminado del Campeonato Paulista el domingo 1 de marzo, pero la dirigencia tardó más de una semana en ejecutar la salida del entrenador.

Un día después de anunciar la salida de Crespo, el club hizo oficial el nombre del nuevo encargado de dirigir al equipo en el torneo nacional.

Roger Machado asume el mando en São Paulo

El elegido por la dirigencia fue Roger Machado, entrenador brasileño que venía de dirigir a Internacional. Su paso por el club de Porto Alegre tuvo dos etapas marcadas: un comienzo positivo durante 2024 y un cierre complejo en 2025 que terminó debilitando su continuidad.

Durante su período en el Colorado, el técnico alcanzó a compartir brevemente con Charles Aránguiz, antes de que el mediocampista regresara a Universidad de Chile.

¿Qué cambia ahora para Gonzalo Tapia en São Paulo?

El cambio de entrenador abre un escenario distinto para Tapia dentro del plantel paulista. Cada nuevo ciclo técnico implica evaluaciones desde cero y también nuevas oportunidades para los jugadores que buscan consolidarse en el equipo.

En ese contexto, el delantero chileno deberá convencer al DT para transformarse en una alternativa ofensiva dentro del esquema del nuevo entrenador.