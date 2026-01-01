Universidad Católica comenzó el 2026 con una buena noticia fuera de la cancha. Mientras el foco deportivo apunta a reconstruir competitividad en el plano local, desde Brasil llegó la confirmación de una operación que asegura recursos frescos para el club de Las Condes.

La venta definitiva de Gonzalo Tapia al São Paulo no solo consolida la carrera internacional del delantero chileno, sino que también activa un ingreso clave para la UC, que conservaba un porcentaje de los derechos económicos del jugador y ahora espera el reparto proporcional de la transacción.

❓ ¿Qué operación desde Brasil beneficia económicamente a Universidad Católica?

El movimiento se cerró con la decisión de São Paulo FC de ejecutar la opción de compra por Gonzalo Tapia, quien se encontraba a préstamo tras su paso previo por River Plate. La operación implica la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del delantero, activando automáticamente beneficios para los clubes que mantenían porcentaje del pase, entre ellos Universidad Católica.

💰 ¿Cuánto dinero recibirá la UC por la venta de Gonzalo Tapia?

Universidad Católica conservaba el 20% de los derechos económicos del jugador, porcentaje establecido cuando Tapia partió al fútbol argentino. Según estimaciones del mercado, la operación total ronda los US$ 2,2 millones, lo que permitiría a la UC recibir cerca de medio millón de dólares adicionales, que se suman al US$ 1,1 millón ya percibido en la transferencia anterior.

Desde el club explican el mecanismo de reparto de la siguiente forma: “En cualquier venta, la repartición es proporcional entre River Plate y Universidad Católica”. El club brasileño confirmó la operación mediante un comunicado institucional, detallando el carácter definitivo del traspaso:

“São Paulo ha ejercido, anticipada e irreparablemente la obligación de compra prevista en el contrato de préstamo válido hasta el 30 de junio de 2026, asegurando la adquisición definitiva del 60% de los derechos económicos del atleta, que luego integrará permanentemente al equipo”.

Además, se informó que el vínculo contractual con el delantero se extenderá hasta diciembre de 2029.

📊 ¿Por qué este ingreso es clave para la UC en 2026?

El dinero llega en un momento estratégico para el club cruzado. Este nuevo ingreso permite:

💰 Reforzar el presupuesto general

🔁 Dar mayor margen de acción en el mercado de pases

🧠 Amortiguar el impacto de salidas recientes

⚖️ Sostener el reordenamiento financiero del plantel

Todo esto, además, con la ventaja de capitalizar a un jugador que pudo haber salido sin dejar ingresos, ya que su vínculo contractual con la UC había finalizado antes de su salida al exterior.

⚽ ¿Cómo fue el rendimiento de Gonzalo Tapia en Brasil?

Durante su paso por São Paulo, Tapia ha logrado consolidarse con regularidad. En la última temporada disputó 21 partidos oficiales y marcó cinco goles, varios de ellos en el segundo semestre, rendimiento que terminó convenciendo al cuerpo técnico paulista de ejecutar la compra. La operación cierra definitivamente su etapa en Argentina y confirma su proyección en el fútbol brasileño.

📰 En resumen

💰 La UC recibirá un ingreso millonario desde Brasil

⚽ Gonzalo Tapia fue vendido de forma definitiva a São Paulo

📄 Universidad Católica mantenía el 20% del pase

🇧🇷 El contrato del delantero se extiende hasta 2029

📣 Sigue en AlAireLibre.cl todas las novedades del mercado internacional y los movimientos que impactan al fútbol chileno, con información verificada y análisis editorial.