Un renacer en su joven carrera es el que está teniendo Gonzalo Tapia en el fútbol brasileño, y es que luego de tener un opaco primer semestre de este año en River Plate el chileno arribó cedido a Sao Paulo y en tan solo tres meses está maravillando a todos en el elenco que dirige el mítico goleador argentino Hernán Crespo.

Tapia ya cuenta con 4 goles en 9 partidos jugados en el Brasileirao con la camiseta de Sao Paulo y entre sus víctimas se encuentran clubes de la talla de Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro y Fortaleza, presente que tiene al club “Soberano” evaluando hacer efectiva la opción de compra del seleccionado chileno, operación que beneficiaría de paso a Universidad Católica.

💰 En la UC se frotan las manos por posible compra de Gonzalo Tapia

Sabido es que en U Católica tuvieron contundentes gastos en la remodelación del ahora Claro Arena, algo que ha afectado la billetera del club de la Franja en los últimos años, sumado a que tampoco han tenido ingresos por otras vías como la participación en copas internacionales.

Por ello, es que en San Carlos de Apoquindo todo dinero que pueda llegar es bienvenido y eso asoma como oportunidad en torno a la situación de Gonzalo Tapia. En las últimas horas, el periodista brasileño Alexsander Vieira indicó que en Sao Paulo ya empieza a discutirse más seriamente la opción de comprar el pase de Gonzalo Tapia a River, el cual ronda los 2.2 millones de dólares.

Eso sí, dicha operación podría concretarse recién a mediados de 2026, fecha en la que vence el préstamo de Tapia en el tricolor paulista y donde deberán decidir si se adueñan de la carta del atacante formado en la UC, algo que provocaría que a las arcas de Cruzados llegarán alrededor de 500 mil dólares, considerando eso sí la resta por comisiones y el porcentaje que debe ir para el propio futbolista.

Gonzalo Tapia se va consolidando en Sao Paulo/ Sao Paulo

📊 Los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo