Gonzalo Tapia atraviesa su mejor etapa desde que dejó Chile. El delantero formado en U Católica volvió a anotar con el São Paulo en el Brasileirao y se afianza como titular indiscutido bajo la dirección técnica de Hernán Crespo. Con este gol, el chileno ya acumula cuatro tantos en ocho partidos, superando a Neymar, quien apenas registra tres conquistas en el torneo con Santos.

⚽ ¿Cómo fue el nuevo gol de Gonzalo Tapia en el São Paulo?

El atacante nacional se luce en el clásico ante Palmeiras, disputado en el Morumbi. A los 34 minutos, Tapia apareció con olfato goleador para conectar un centro rasante de Enzo Díaz y marcar el segundo gol del Tricolor paulista. Tapia jugó hasta el 82′ cuando fue reemplazado por Lucas Moura.

El chileno celebró con todo ante una hinchada que ya lo tiene como uno de sus favoritos. Además, fue su segundo gol consecutivo, tras haber convertido a mitad de semana en la victoria frente a Fortaleza, ratificando su gran estado de forma.

Sin embargo, su equipo sufrió una terrible remontada del Palmeiras y los verdes se quedaron con la victoria por 2 a 3.

🇨🇱 De la UC a River y ahora figura en Brasil: el renacer de Tapia

La carrera de Gonzalo Tapia parecía estancarse tras su paso sin continuidad por River Plate, pero su llegada a São Paulo marcó un antes y un después. Con confianza y minutos, el chileno volvió a mostrar el nivel que lo llevó a ser considerado una de las mayores promesas del fútbol nacional.

Hoy, el delantero suma más goles que Neymar en el Brasileirao (4 vs 3), un registro que sorprende en Brasil y llena de orgullo a los hinchas cruzados que siguen su progreso desde Chile.

