Gonzalo Tapia está encendido: al delantero no le bastó con marcar en la victoria por 2-0 de Chile sobre Rusia en la última fecha FIFA, ya que ahora aportó un nuevo tanto a su club Sao Paulo en el Brasileirao.

El chileno se ha ganado su espacio en el elenco paulista, que está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026, su objetivo más realista, ya que está muy lejos de los lugares de Libertadores, incluso de la fase previa (lo que acá sería Chile 3).

📹 Mira el nuevo gol de Gonzalo Tapia en Brasil

Gonzalo Tapia ingresó en el inicio del segundo tiempo y solo demoró nueve minutos (54’) en anotar con un tremendo cabezazo, luego de un córner desde la derecha del portugués Cédric Soares, exjugador de Inter de Milán y Arsenal, entre otros elencos en Europa, así como también de la selección de su país.

Lo negativo es que el gol no sirvió para que Sao Paulo evitara la derrota, la que fue de 3-1, gracias a los goles de Yuri Alberto (31’ y 89’) y el neerlandés Memphis Depay (84’).

📊 Los números de Gonzalo Tapia en Sao Paulo

Gonzalo Tapia ha jugado 17 partidos desde que llegó a mitad de año a Sao Paulo (tras un breve paso por River Plate): el chileno marcó 5 goles en un total de 812 minutos, aprovechando las opciones que le da el director técnico Hernán Crespo.

Además, le sumamos el tanto que marcó contra Rusia (totalizando 6 en el año), números que lo ponen como uno de los jugadores nacionales con más conquistas de la temporada en el fútbol internacional.

En River Plate apenas alcanzó a jugar apenas 7 juegos, sin anotar goles, teniendo poco beneficio de paciencia por parte de Marcelo Gallardo y los hinchas, los que en este momento deben echar de menos, al menos esos 5 tantos que lleva el nacional en el segundo semestre.

