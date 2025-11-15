En otro amistoso internacional de la Selección Chilena, los dirigidos por Nicolás Córdova se enfrentaron a Rusia en Sochi, en el primero de dos encuentros que tendrán en tierra rusas. La Roja se impuso por 0-2 ante los locales, en un partido sin mayores contratiempos para los chilenos.

El duelo estuvo marcado por el dominio de Chile y se notó bastante la falta de competencia del combinado ruso. De hecho, en los 90 minutos, los locales tuvieron apenas un par de llegadas profundas, pero sin mayor peligro para el portero Lawrence Vigoroux.

⚽ Los goles de Rusia vs Chile en el amistoso internacional

Rusia tenía un récord de 23 partidos sin conocer de derrotas, y Chile terminó con ese conteo a los 36 minutos del partido con una gran jugada de La Roja y asistencia de Javier Altamirano, que terminó en los pies de Gonzalo Tapia y definió de manera notable ante el portero ruso.

Gonzalo Tapia 37'



Friendly | 🏆 Russia 0-1 Chilepic.twitter.com/jR44025i8F — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 15, 2025

A los 75′, un doble error en la defensa de Rusia, le dio la oportunidad a Ben Brereton de recuperar la pelota y mandarla al fondo de las redes para el 0-2. El delantero ya había marcado en el amistoso con Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ben Brereton Díaz 76'



Friendly | 🏆 Russia 0-2 Chilepic.twitter.com/oBCRQFqhd9 — Goals Xtra (@GoalsXtra) November 15, 2025

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja tendrá su segundo partido en suelo ruso este martes 18 de noviembre frente a Perú a las 14:00 horas de Chile. El duelo ante los incaicos será el que cerrará la fecha FIFA.