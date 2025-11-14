En la antesala del primer amistoso que tendrá Chile en esta fecha FIFA de noviembre, el DT interino de La Roja Nicolás Córdova rompió el silencio a poco más de 1 mes de la frustrante participación que tuvo con el elenco nacional en el Mundial sub 20 llevado a cabo en nuestro país.

En la previa del duelo que sostendrá la selección chilena ante su símil de Rusia en la localidad de Sochi, Nicolás Córdova atendió a los medios en una conferencia donde llamó poderosamente la atención su llamativo análisis respecto al futuro de La Roja tanto a nivel adulto como en sus categorías menores, donde tiene mayor injerencia.

⚽ Córdova confía en los resultados a largo plazo a nivel de selección

Frente a la prensa en las frías tierras rusas, Nicolás Córdova fue consultado por el panorama que rodea a la selección chilena luego de los tropezones a nivel juvenil que se consumaron en los Mundiales sub 20 y sub 17.

“Sabía muy bien que al lugar al que venía, donde es difícil hacer cambios. Se necesita mucho tiempo. La realidad es que estamos tranquilos y en un muy buen camino. Nos lo han dicho a todos los lugares a los que hemos ido, que están gratamente sorprendidos del proyecto, que de a poco va encaminado”, fue la contundente respuesta del DT nacional y jefe de las selecciones menores.

Así mismo, expresó que: “Esto ha tenido buenos resultados, otros menos. Lamentablemente el mundial no fue lo que queríamos. Nosotros queríamos seguir pasando rondas, pero aborda una realidad que hay que seguir construyendo. Es fácil apuntar sobre derrotas. Nosotros estamos apuntando la construcción de un proyecto. Y no hablo de mí, sino que de los jugadores. Por lo tanto para nosotros lo más importante es el desarrollo de ellos mismos”.

La Roja se medirá a Rusia este sábado 15 de noviembre en Sochi/ © Sipa-Photosport

📅 ¿Cuándo y dónde ver el Chile vs Rusia EN DIRECTO desde Sochi?

La Roja vuelve a la acción este sábado 15 de noviembre, cuando visite a Rusia en el imponente Estadio Olímpico Fisht, ubicado en la ciudad de Sochi.