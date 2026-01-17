Una tremenda polémica se produjo en el Mundial de la Kings League 2026: un jugador de Brasil le pegó una doble plancha a un futbolista de Chile, pero el árbitro solo consideró que ameritaba tarjeta amarilla.

La acción se produjo en un momento en que La Roja iba al alza ante el Scratch tras un comienzo difícil de partido. La jugada se revisó en el VAR, pero aún así se mantuvo la amonestación.

😡 Robo a Chile: La jugada que era roja para Brasil y finalmente fue amarilla

La jugada fue protagonizada por Cristian ‘Canhoto’, quien realizó una dura entrada contra Carlos González, quien terminó muy complicado en el piso.

Hasta el momento no suena nada del otro mundo, pero la repetición mostró que Canhoto tocó el balón, pero después entró en plancha con sus dos piernas. Una en el pecho y la otra en una de las rodillas de González.

La acción le valió amarilla a Canhoto, quien quedó suspendido por dos minutos, aunque el castigo no parece acorde con la violencia de la falta.

¡TODO CHILE PIDIÓ ROJA!



Tremendo patadón que pudo haber sido expulsión, pero el árbitro solo sancionó con tarjeta amarilla.



▶️ Mira la #KingsWorldCupNations en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/nkyhVV9KAb — ESPN Chile (@ESPNChile) January 17, 2026

🥺 Chile no pudo ante Brasil y se acabó el sueño del título mundial en la Kings League

En el partido, Chile cayó por 6-2 ante Brasil y no pudo conquistar el título mundial de la Kings League, en una final que se llevó a cabo en el estadio Allianz Parque de Sao Paulo, recinto en el que hace de local Palmeiras.

La Roja entró dormida y sufrió tres goles antes de los 10 minutos. Después vino un relajo del Scratch al perder su Penal Presidente, carta que nuestro país sí cambió por gol con un shootout de Nacho Herrera, lo que dio esperanza de cara el segundo tiempo.

El el inicio del complemento, la ilusión aumentó con un segundo descuento de Mathías Vidangossy y una oportunidad muy clara perdida por Ezequiel Luna. No obstante, en los minutos finales los locales anotaron dos tantos y después cerraron con el gol de oro para provocar la locura total.