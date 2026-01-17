Chile quiere seguir haciendo historia en el Mundial de la Kings League 2026. El equipo nacional jugará este sábado 17 de enero la gran final del certamen, donde enfrentará a Brasil en busca del título.

El elenco que presiden el futbolista de Colo Colo, Arturo Vidal y el streamer Shelao, viene de vencer a España 2-0 en los shootouts en un compromiso que terminó igualado 5-5 en su tiempo regular.

🕒 ¿A qué hora juega Chile vs Brasil por la final del Mundial de la Kings League?

Chile se enfrentará al anfitrión Brasil en busca del título mundial de la Kings League este sábado 17 de enero a las 20:00 horas de nuestro país.

📆 Sábado 17 de enero de 2026

⏰ 20:00 horas de Chile

📺 ¿Dónde ver GRATIS Chile vs Brasil EN VIVO por la final del Mundial Kings League 2026?

El decisivo partido entre Chile y Brasil por la final del Mundial de la Kings League 2026 se podrá ver EN VIVO y GRATIS en nuestro país a través de Canal 13 y todas las plataformas oficiales.

Además, podrás seguir la transmisión en los canales oficiales de la competición en Youtube y Twitch, y seguir todos los pormenores en Al Aire Libre.

Señal abierta – Canal 13

13.1 Santiago

8.1 Arica

8.1 Iquique

13.1 Antofagasta

11.1 Copiapó

13.1 La Serena–Coquimbo

8.1 Gran Valparaíso

8.1 Rancagua

8.1 Talca

13.1 Chillán

5.1 Gran Concepción

4.1 Temuco

12.1 Valdivia

13.1 Puerto Montt

6.1 Coyhaique

9.1 Punta Arenas

Cable

VTR: 22 / 713

DirecTV: 152 / 1152

Movistar: 122 / 813

Claro: 56 / 556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17 / 517

GTD / Telsur: 22 / 28 / 813

