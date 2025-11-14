La Selección chilena aterrizó en Sochi con una misión simple pero crucial: cerrar el año con señales de competitividad después del duro proceso eliminatorio. Aunque no hay puntos en juego, este amistoso marcará el tono del próximo ciclo 2026–2030, donde varios jugadores buscan posicionarse en la nueva estructura de La Roja.

El plantel, dirigido nuevamente por Nicolás Córdova como DT interino, completó cinco entrenamientos en Rusia entre activaciones en el Complejo Matsesta y sesiones tácticas en el centro deportivo del Sochi FC. La delegación se reforzó con jugadores provenientes de Chile, Europa y Sudamérica, y con Ignacio Saavedra —volante del PFC Sochi— fungiendo como anfitrión en el país euroasiático.

Rusia llega con una racha de 18 encuentros sin perder. Chile, por su parte, suma siete triunfos en sus últimos nueve amistosos, incluido el 2-1 ante Perú en la pasada Fecha FIFA. Y hay un antecedente inmediato entre ambas selecciones: el 1-1 del amistoso de 2017 en Moscú, con gol de Mauricio Isla.

📅 ¿A qué hora juega Chile vs Rusia y dónde ver el amistoso EN VIVO?

El partido entre Rusia y Chile se disputa este sábado 15 de noviembre, en el Estadio Olímpico Fisht de Sochi.

⏰ Horario:

12:00 horas de Chile

18:00 horas en Rusia

📺 Transmisión EN VIVO:

Chilevisión

ESPN

Streaming en CHV.cl, YouTube de Chilevisión y Disney+

Este será el penúltimo partido de La Roja este año, antes del duelo ante Perú programado para el martes 18 de noviembre.

🔥 La formación de Chile vs Rusia para el amistoso en Sochi

Probable XI de Chile:

Lawrence Vigourux, Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro (Marcelino Núñez); Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda.

El foco estará puesto en la proyección ofensiva de Osorio–Brereton–Cepeda, en el despliegue del mediocampo y en la consolidación de Gabriel Suazo como líder y capitán del proceso.

📊 Cómo llega Chile vs Rusia: resultados recientes

La Roja cayó por la mínima ante Francia en su último cruce con un europeo, pero llega con una muy buena racha en partidos amistosos:

✔️ 7 triunfos en sus últimos 9 amistosos

✔️ 6-1 a Panamá

✔️ 3-0 a Paraguay

✔️ 2-1 a Perú

Su último duelo oficial fue un 0-0 frente a Uruguay por Eliminatorias.

🇷🇺 Rusia – 18 partidos sin perder, pero con matices

El seleccionado ruso no cae desde hace 18 encuentros, con una racha de 13 victorias y 5 empates. Sin embargo, gran parte de esos partidos fueron ante rivales ubicados en los últimos lugares del ranking FIFA.

Sus últimos resultados:

1-1 ante Perú

3-0 a Bolivia

📚 Historial Chile vs Rusia: ¿cuántas veces se han enfrentado?

Solo existe un partido clase A entre ambos seleccionados.

📅 9 de junio de 2017 — Moscú

🇷🇺 Rusia 1 – 1 Chile 🇨🇱

Gol chileno: Mauricio Isla

📣 Sigue en Alairelibre.cl toda la cobertura del Chile vs Rusia, el análisis del amistoso, las formaciones oficiales, el minuto a minuto y las novedades de la Roja rumbo al 2026.