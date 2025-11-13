La selección chilena continúa preparándose para sus últimos dos partidos del año, donde enfrentará a Rusia y a Perú en dos duelos amistosos en el país euroasiático.

Mientras el pasado miércoles el equipo dirigido de manera interina entrenó en doble turno, este jueves lo hizo bajo la intensa lluvia en la ciudad rusa de Sochi.

Tras la práctica, el carrilero por la izquierda de la Universidad de Chile, Matías Sepúlveda, tuvo palabras para los trabajos de La Roja y también palpitó el duelo ante el combinado local.

🇨🇱 Matías Sepúlveda destacó los trabajos de La Roja

Luego del entrenamiento de este jueves, el ‘Tucu’ destacó que las prácticas son “muy intensas, estamos preparándonos de buena manera iniciando este proceso con muchas ganas, esperando que salga todo bien”.

“Es una responsabilidad, estoy con mucha motivación. Es un privilegio estar en la selección. Se viene un proceso con jugadores con mucha calidad, con muchas ganas de aprender y conseguir cosas”, agregó.

⚽ El análisis de Rusia, el rival de La Roja

Por otra parte, Matías Sepúlveda se refirió al combinado ruso, el cual viene de igualar 1-1 frente a Perú en el primer amistoso de ambas selecciones en esta fecha FIFA.

“Alcanzamos a ver un poquito. Son equipos con los mejores jugadores de cada país, lo estamos analizando de buena manera en beneficio de nosotros. Rusia es una selección donde físicamente sus jugadores son potentes”, concluyó.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Rusia?

Chile se enfrentará a Rusia en el primero de sus dos amistosos este sábado 15 de noviembre desde las 12:00 horas en el Estadio Olímpico de Sochi. El partido se podrá ver en vivo por Chilevisión. Además, se podrá sintonizar vía online en Chilevisión.cl y en el Youtube de Chilevisión.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Por otro lado, el duelo entre Chile y Perú está programado para el martes 18 de noviembre desde las 14:00 horas también en el Estadio Olímpico de Soho. El partido se podrá ver en vivo a través de Chilevisión.

🔗 Sigue todas las noticias de La Roja y todos los pormenores de sus duelos amistosos frente a Rusia y Perú Al Aire Libre.