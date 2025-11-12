Chile enfrenta a Rusia y Perú en duelos amistosos en el país europeo: La Roja disputará sus últimos dos partidos del año, los que también pueden marcar la despedida del director técnico Nicolás Córdova en el interinato del equipo, el que asumió tras la salida de su antecesor Ricardo Gareca.

Estos compromisos tienen un valor deportivo, porque mantienen activo al equipo pese a su no clasificación al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, pero también tienen un beneficio económico, ya que traerá una millonaria ganancia para la ANFP en momentos difíciles para las arcas de Quilín.

💸 Los millones que ganará la ANFP por los amistosos de La Roja

Según dio a conocer La Tercera, la ANFP se embolsará 800 mil dólares por los duelos de Chile vs Rusia y Perú en la ciudad de Sochi, lo que en pesos chilenos significan casi 750 millones.

Además, se ahorrará los gastos logísticos, ya que todos los traslados son financiados por la organización, que en este caso es el país anfitrión, factores que llegan a darle algo de aire económico a la institución que preside Pablo Milad.

La razón de esto es que Rusia estaba muy interesada en tener amistosos internacionales, ya que actualmente se encuentra descalificada por la FIFA de sus competencias y con pocos interesados en jugar con ellos, debido a la guerra que sostienen con Ucrania hace varios años.

📅 ¿Cuándo juega Chile ante Rusia y Perú en sus amistosos?

El primer duelo de Chile en esta travesía será ante Rusia, compromiso que tiene fecha para este sábado 15 de noviembre a las 12:00 horas de nuestro país.

Después, La Roja chocará con Perú el martes 18 de noviembre a las 14:00 horas, en el cierre de este periplo europeo.

Ambos duelos se jugarán en el estadio Olímpico de Sochi, en Rusia, donde también se disputó un compromisos entre rusos y peruanos, que terminó con empate 1-1.

