La selección chilena quiere dejar atrás el fracaso en las Clasificatorias sudamericanas y para ello está enfocada en sus últimos partidos del año.

La Roja ya está en Rusia, donde además de los locales, enfrentará a Perú en dos partidos amistosos, los cuales cerrarán el calendario en un 2025 para el olvido.

En ese contexto, el equipo nacional continúa trabajando en Sochi bajo las órdenes del entrenador interino Nicolás Córdova, quien poco a poco comienza a dar forma a la oncena que parará ante el combinado euroasiático.

🇨🇱 Los cambios de Chile para medirse a Rusia

El último partido de Chile –ante Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida– lo dirigió Sebastián Miranda, sin embargo, se espera que Nicolás Córdova realice solo algunos cambios respecto a esa oncena.

Una de las modificaciones que prepara el DT interino es el ingreso de Felipe Loyola, quien entraría al equipo titular en lugar de Javier Altamirano. El otro cambio respecto a aquel elenco que se impuso por 2-1 a los peruanos sería Darío Osorio, quien desplazaría a Gonzalo Tapia.

La única duda estaría en la zaga, puesto que el estratega de La Roja aún no se decide entre Guillermo Maripán y Benjamín Kuscevic. El resto serán los mismos que dijeron presente en nuestro país hace poco más de un mes.

⚽ La formación de Chile vs Rusia

De esta forma, se espera que la selección chilena salte a la cancha con Lawrence Vigouroux en la portería; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en la defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro en el mediocampo; Darío Osorio, Ben Brereton y Lucas Cepeda en la ofensiva.

De ser así, las alternativas de Chile en la banca serán Thomas Gillier y Sebastián Mella; Francisco Salinas, Iván Román, Ian Garguez y Matías Sepúlveda; Ignacio Saavedra, Javier Altamirano, Lautaro Millán y Agustín Arce; Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia y Alexander Aravena.

📅 ¿Cuándo juega Chile?

Chile se medirá a Rusia este sábado 15 de noviembre desde las 12:00 horas. Luego enfrentará a Perú el martes 18 a las 14:00 horas en los que serán sus últimos partidos del 2025.

🔗 Sigue todas las novedades de La Roja y lo que ocurra en sus amistosos contra Rusia y Perú en Al Aire Libre.