La selección chilena atraviesa una de las crisis más grandes de su historia. Con el fracaso en las Clasificatorias, La Roja quedó fuera de su tercer Mundial de manera consecutiva, lo cual caló hondo en nuestro país.

Ahora el combinado que dirige de manera interina Nicolás Córdova está enfocado en sus últimos dos partidos del año, donde se medirá a Rusia y a Perú en dos duelos amistosos.

En medio de esta situación, el histórico futbolista argentino, Javier Saviola, analizó el presente del seleccionado nacional e hizo un diagnóstico para explicar en qué está fallando Chile.

😨 El diagnóstico de Javier Saviola sobre La Roja

Javier Saviola, otrora delantero de River Plate, Barcelona, entre otros, está en nuestro país para visitar el proyecto Alunmapu, el cual realizan Scotiabank y Fundación FC Barcelona en colaboración con la ONG Paicabí. Allí, fue consultado por el fracaso de La Roja en las Clasificatorias. “Es una pena, porque en este formato donde quedaban tan pocas selecciones fuera, lamentablemente Chile y otras selecciones no pudieron clasificar. Sabemos lo que es el fútbol chileno, con la pasión que se vive, cuando vine a jugar con River contra la U o Colo Colo… es un país tremendamente futbolero. Tengo muchos amigos chilenos y veo cómo viven el fútbol, así que la verdad es una pena”, comenzó diciendo.

“Siempre cuando voy a un país intento hacer hincapié en la formación de jugadores, cómo se promueve al juvenil cuando recién comienza, porque creo que es el futuro, la base de cómo comienza todo. Estamos viendo selecciones sudamericanas como Venezuela, Ecuador, Colombia, donde se ve en las Sub 17 o Sub 20 cómo promueven el fútbol base, el hacer campeonatos y que la Federación se involucre en hacer torneos en otros lugares para que estos niños puedan tener posibilidades. No hay nada más lindo que estar en un club y sentirte arropado, y poder palpitar el roce internacional”, agregó.

Respecto a la eliminación de Chile, Saviola señaló que “para mí estas selecciones que no han podido clasificar tienen que ver un poquito más atrás, no solo enfocarse en los jugadores que hay ahora ni en los emblemáticos o que han sido historia, sino que retroceder un poquito y empezar desde la base. Eso me parece que es lo que está pasando en los equipos que no han logrado clasificar”.

😅 Saviola comparó a River Plate con Chile

Por otro lado, en su calidad de histórico del club, Javier Saviola fue consultado por la situación de River Plate de Paulo Díaz, que no lo pasa bien al otro lado de la cordillera.

“Lamentablemente River está como Chile (risas). Lamentablemente hemos perdido el clásico, es un momento complicado, muy difícil”, dijo entre risas.

“Este proyecto de Gallardo quizás no ha sido el mejor, no ha sido como los otros momentos. Yo creo que ahora mismo River es muy parecido a lo que está pasando en Chile”, completó.

🔗 Sigue el día a día del fútbol chileno y La Roja en Al Aire Libre.