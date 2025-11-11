Un amargo adiós tuvo Chile del Mundial sub 17 este martes al quedar eliminados por diferencia de goles en la fase de grupos del certamen continental, un guion con el desenlace más trágico que seguramente rondará por la cabeza de los jugadores e incluso del técnico Sebastián Miranda, quien posterior al encuentro con Canadá manifestó su pesar por este traspié.

Chile venció por 2-1 a Canadá pero no le alcanzó para poder superar en la tabla a Francia, Canadá o Uganda, que quedaron con los mismos cuatro puntos en el Grupo K, mazazo que sintió Miranda, quien dejó una importante reflexión por este adiós al Mundial.

Final en Doha 🔚🏆#LaRoja 🇨🇱 Sub-17 luchó hasta el final, remontó y derrotó a Canadá 🇨🇦, pero la diferencia de gol nos deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA U-17 Qatar 2025.#VamosLaRojaSub17#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/pZRWS2QECO — Selección Chilena (@LaRoja) November 11, 2025

😓 Miranda pide apoyo para la sub 17 tras la eliminación del Mundial

Posterior a la eliminación de Chile, Sebastián Miranda no ocultó su pena y manifestó que: “En estos momentos no tengo palabras. Estoy con una pena y tristeza tremendas, me cuesta hacer un análisis. Creo que es primera vez que pase esto que todo el grupo quede igualado y por diferencia de gol quedemos fuera. Me duele el alma”.

“Estoy muy orgulloso de estos jugadores, les pido que crean en esta generación y seguiremos trabajando para seguir proyectando jugadores. Claramente hay tristeza en todo el grupo, fuimos capaces de competir frente a todos los equipos y hoy buscamos hasta el final. Los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión”, añadió.

Sobre lo que puede venir para esta generación de jugadores, Miranda apuntó que: “La única manera de llamar a la buena suerte es seguir trabajando y creer en esta generación. Es una de las que debemos empezar a proyectar y ojalá puedan competir en sus clubes en el profesionalismo. Estoy muy orgulloso y me hicieron pasar un periodo de mi vida muy tremendo con la preparación y este Mundial. Nos vamos con una tristeza tremenda, pasan cosas que no dependen de nosotros, pero sí se que tenemos que seguir trabajando”.