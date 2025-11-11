La aventura de Chile en el Mundial sub 17 de Qatar terminó de la manera más ingrata posible, ya que si bien el elenco dirigido por Sebastián Miranda cumplió con vencer a Canadá en la última fecha de esta primera fase igualmente terminó como colista del Grupo K por diferencia de goles.

Y es que pese a remontar y poder imponerse por 2-1 este martes, el grupo quedó con un empate total entre La Roja, Canadá, Francia y Uganda, todos con cuatro puntos, pero la escuadra nacional quedó condenada al último lugar por su peor diferencia de gol, despidiéndose así del certamen planetario en Medio Oriente.

⚽ Los goles de Chile vs Canadá por el Mundial sub 17

Este ingrato partido ante Canadá comenzaba cuesta arriba con el gol de Shola Jimoh que abrió la cuenta para los norteamericanos en los 32′, marcador que se mantuvo hasta el entretiempo.

Sin embargo, los pupilos de Miranda reaccionaron y fueron con todo en busca de la remontada, la cual inició Zidane Yáñez con el empate parcial a los 55′ tras asistencia de Martín Jiménez, lo que ilusionaba a Chile por el milagro.

Pasaron solo 10 minutos para que llegara el segundo tanto del elenco nacional con el gol de Matías Orellana, pero pese al empuje La Roja no logró marcar un tercer gol que les bastaba para poder avanzar hacia la siguiente fase del certamen, mientras que en paralelo Uganda vencía a Francia y se sentenció así la eliminación chilena.

¡LO DIO VUELTA CHILE!



Matías Orellana capturó el rebote dentro del área y selló el 2-1 ante Canadá.



La Roja necesita un gol más para clasificar a la siguiente ronda.

📊 Así quedó la tabla del Grupo de Chile en el Mundial sub 17

Pese a su triunfo ante Canadá y el cuádruple empate en el Grupo K, la diferencia de gol terminó condenando a Chile en este Mundial sub 17.