El Mundial Sub 17 de Qatar 2025 es el más grande de la historia de la categoría. Por primera vez, la FIFA amplió el número de participantes a 48 selecciones, replicando el modelo que usará el Mundial adulto 2026.

El torneo se divide en 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Clasifican a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, para conformar los dieciseisavos de final (32 equipos).

Desde esa fase, el torneo será eliminación directa: no habrá prórroga; en caso de empate, el clasificado se definirá por penales.

📊 ¿Qué necesita Chile Sub 17 para clasificar en el Mundial Sub 17 de Qatar?

La Selección chilena, dirigida por Sebastián Miranda, forma parte del Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

Para avanzar, Chile deberá sumar al menos cuatro puntos (una victoria y un empate), aunque todo dependerá de los criterios de desempate.

Los factores decisivos serán:

1️⃣ Mayor número de puntos.

2️⃣ Diferencia de goles.

3️⃣ Goles a favor.

4️⃣ Resultados entre equipos empatados.

5️⃣ Puntos de fair play (según tarjetas amarillas y rojas).

6️⃣ Sorteo FIFA si la igualdad persiste.

El equipo nacional aspira a repetir la hazaña de 1993, cuando logró el tercer lugar mundialista, su mejor registro histórico.

📅 Fechas clave del Mundial Sub 17 Qatar 2025

Inicio del torneo: lunes 3 de noviembre.

lunes 3 de noviembre. Final: jueves 27 de noviembre (Estadio Internacional Khalifa, Doha).

jueves 27 de noviembre (Estadio Internacional Khalifa, Doha). Sede principal: Aspire Zone, en Al Rayyan.

Todos los partidos se juegan en ocho canchas del complejo Aspire Zone, recinto que también albergó la Copa del Mundo 2022 y el Mundial de Clubes.

🌍 ¿Cuáles son los grupos del Mundial Sub 17 Qatar 2025?

El sorteo oficial se realizó el 25 de mayo en Doha. Así quedaron los 12 grupos:

Grupo A: Qatar, Italia, Sudáfrica, Bolivia

Qatar, Italia, Sudáfrica, Bolivia Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal

Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos

Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes Unidos Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi

Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto

Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto Grupo F: México, República de Corea, Costa de Marfil, Suiza

México, República de Corea, Costa de Marfil, Suiza Grupo G: Alemania, Colombia, RPD de Corea, El Salvador

Alemania, Colombia, RPD de Corea, El Salvador Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia

Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia Grupo I: Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa

Estados Unidos, Burkina Faso, Tayikistán, República Checa Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, Irlanda

Paraguay, Uzbekistán, Panamá, Irlanda Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda

Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudí

🧮 ¿Cómo se eligen los ocho mejores terceros del Mundial Sub 17?

Los ocho mejores terceros lugares se definirán según los siguientes criterios:

1️⃣ Mayor número de puntos.

2️⃣ Diferencia de goles.

3️⃣ Goles a favor.

4️⃣ Fair play (conducta deportiva).

5️⃣ Sorteo FIFA en caso de empate total.

De esta manera, incluso los equipos que no logren el segundo puesto tendrán una posibilidad real de avanzar a la fase final.

🏆 ¿Qué países dominan la historia del Mundial Sub 17?

Desde su creación en 1985, el campeonato ha sido la cuna de grandes selecciones y figuras legendarias.

Países con más títulos:

🇳🇬 Nigeria – 5 trofeos (1985, 1993, 2007, 2013, 2015)

– 5 trofeos (1985, 1993, 2007, 2013, 2015) 🇧🇷 Brasil – 4 títulos (1997, 1999, 2003, 2019)

– 4 títulos (1997, 1999, 2003, 2019) 🇲🇽 México – 2 títulos (2005, 2011)

– 2 títulos (2005, 2011) 🇫🇷 Francia, 🇩🇪 Alemania, 🇬🇭 Ghana, 🏴 Inglaterra, 🇨🇭 Suiza, 🇸🇦 Arabia Saudí, 🇺🇸 EE.UU., 🇷🇺 URSS – 1 título cada uno

El último campeón fue Alemania (2023), que venció a Francia en la final disputada en Indonesia.

🏟️ Estadios y sedes del Mundial Sub 17 Qatar 2025

El Mundial Sub 17 se disputará íntegramente en el Aspire Zone Complex, uno de los centros deportivos más modernos del mundo, ubicado en Al Rayyan, a solo nueve kilómetros del centro de Doha.

El recinto albergará todos los partidos del torneo, desde la fase de grupos hasta la gran final. Esta última se jugará en el imponente Estadio Internacional Khalifa, escenario histórico del fútbol qatarí y sede también del Mundial de 2022.

El Aspire Zone fue elegido por la FIFA por su infraestructura de alto rendimiento, sus canchas climatizadas y su conectividad directa con la capital, convirtiéndolo en el epicentro del fútbol juvenil planetario en noviembre de 2025.

📣 Sigue la cobertura completa del Mundial Sub 17 Qatar 2025, el camino de Chile y las posiciones actualizadas del Grupo K en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.