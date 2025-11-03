El Grupo K promete ser uno de los más exigentes y atractivos del Mundial Sub 17. La Selección chilena compartirá zona con Francia, Canadá y Uganda, tres equipos de estilos completamente distintos pero con una meta común: avanzar a los dieciseisavos de final del nuevo formato con 48 selecciones.

Será un grupo que reúne la jerarquía europea de Francia, la velocidad norteamericana de Canadá, la frescura africana de Uganda y la intensidad sudamericana de Chile, en una mezcla que asegura partidos de alto ritmo y emoción.

🇫🇷 ¿Cómo llega Francia Sub 17 al Mundial de Qatar 2025?

La Selección francesa Sub 17 es una de las favoritas al título. Llega como subcampeona de Europa, tras caer ante Alemania en la final del torneo continental, y mantiene una generación sólida bajo el mando de Lionel Rouxel, técnico con amplia trayectoria en la formación del fútbol galo.

Su gran figura es Abdoulaye Camara, defensor del Udinese y ex Montpellier, capitán del equipo y referente tanto dentro como fuera del campo. Con fuerza, técnica y liderazgo, Camara simboliza el ADN ganador de una Francia que ya fue campeona mundial Sub 17 en 2001 y que suma ocho participaciones en la categoría.

🇨🇦 ¿Qué esperar de Canadá Sub 17 en el Mundial?

Canadá llega con una generación talentosa y ambiciosa, que se clasificó tras ganar su grupo en el torneo de Concacaf. Bajo la dirección de Mike Vitulano, el equipo apuesta por un juego vertical y dinámico, con extremos rápidos y mediocampistas con llegada al área.

El nombre propio a seguir es Shola Jimoh, extremo zurdo de ascendencia nigeriana, veloz, desequilibrante y con olfato de gol. Su nivel llamó la atención del técnico de la selección adulta, Jesse Marsch, quien ya lo convocó a entrenar con los mayores.

Canadá registra ocho presencias mundialistas Sub 17, pero nunca logró superar la fase de grupos: en Qatar, buscará romper esa barrera.

🇺🇬 Uganda Sub 17: la historia del debutante que emocionó a África

Entre las sorpresas de este Mundial, Uganda ocupa un lugar especial. Será su primera participación en una Copa Mundial FIFA, tras lograr un histórico triunfo sobre Gambia en el repechaje africano.

Dirigida por Brian Ssenyondo, la selección juvenil ugandesa representa una historia de crecimiento y esperanza. Su héroe es James Bogere, delantero de 17 años que marcó los dos goles del 2-1 ante Gambia y selló el pase a Qatar.

Rápido, potente y con gran remate, Bogere es símbolo de una generación que quiere demostrar que el fútbol africano sigue produciendo joyas inesperadas.

🇨🇱 ¿Cómo llega Chile Sub 17 al Mundial y quiénes son sus figuras?

La Selección chilena Sub 17, comandada por Sebastián Miranda, selló su clasificación tras obtener el cuarto lugar en el Sudamericano de Colombia 2025, destacando por su intensidad y juego ofensivo.

Será la sexta participación histórica de Chile en la categoría, con el tercer puesto en Japón 1993 como mejor resultado.

Entre sus figuras destacan Zidane Yáñez (New York City FC), atacante formado en la academia de los New York Red Bulls, reconocido por su velocidad y capacidad goleadora; y Bruno Torres (Colo Colo), mediocampista y capitán del equipo, símbolo del equilibrio y liderazgo del plantel.

Para la Roja, será una oportunidad de oro para medir su evolución frente a potencias con diferentes estilos de juego, en un torneo que servirá como vitrina global para sus jóvenes promesas.

📣 Sigue toda la cobertura del Mundial Sub 17 Qatar 2025, los resultados del Grupo K y el desempeño de La Roja juvenil en Alairelibre.cl, el sitio líder del fútbol chileno.