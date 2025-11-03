El fútbol chileno vuelve a vivir una cita planetaria juvenil. Tras su última participación en Brasil 2019, Chile Sub 17 regresa al Mundial, esta vez en Qatar 2025, bajo la dirección técnica de Sebastián Miranda.

La nueva generación, liderada por Bruno Torres (Colo Colo), Zidane Yáñez (New York City FC) y Antonio Riquelme (Real Salt Lake), busca dejar huella en el estreno del nuevo formato con 48 selecciones. La Roja llega con una propuesta intensa, dinámica y ofensiva, tras obtener el cuarto lugar en el Sudamericano de Colombia, resultado que reavivó la ilusión por volver a competir de igual a igual ante las potencias.

📅 ¿Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 17 y quiénes son sus rivales?

Chile integra el Grupo K, junto a Francia, Uganda y Canadá, y disputará sus tres partidos en el moderno complejo Aspire Zone de Doha.

Fecha Partido Hora (Chile) Estadio Transmisión Miércoles 5 nov 🇫🇷 Francia vs 🇨🇱 Chile 12:45 Aspire Zone 7 Chilevisión Sábado 8 nov 🇺🇬 Uganda vs 🇨🇱 Chile 09:30 Aspire Zone 8 Chilevisión Martes 11 nov 🇨🇱 Chile vs 🇨🇦 Canadá 09:30 Aspire Zone 8 Chilevisión

El debut ante Francia marcará un exigente inicio para La Roja Sub 17, que cerrará su fase de grupos frente a Canadá, buscando el boleto a los dieciseisavos de final del torneo.

🎥 ¿Dónde ver los partidos de Chile Sub 17 por TV y online?

Los partidos de La Roja Sub 17 se podrán ver en Chilevisión por TV abierta y también vía DGO, Pluto TV, DSports (610/1610) y Amazon Prime Video.

Todos los encuentros estarán disponibles en streaming y señal online, además del seguimiento minuto a minuto en Alairelibre.cl.

🎟️ ¿Cómo comprar entradas para el Mundial Sub 17 Qatar 2025?

Las entradas oficiales ya están disponibles en el sitio web de FIFA.com/tickets, con precios por jornada completa y opciones familiares.

El torneo ofrecerá cuatro partidos diarios durante la fase de grupos, lo que promete estadios llenos y un ambiente mundialista inédito para la categoría.

🌐 ¿Qué selecciones están clasificadas al Mundial Sub 17 Qatar 2025?

El certamen reunirá a potencias históricas y debutantes. Así se distribuyen los 48 equipos clasificados por confederación:

🇶🇦 AFC (Asia): Catar, Indonesia, Japón, RPD de Corea, República de Corea, Arabia Saudí, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán.

Catar, Indonesia, Japón, RPD de Corea, República de Corea, Arabia Saudí, Tayikistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán. 🌍 CAF (África): Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Mali, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Zambia.

Burkina Faso, Costa de Marfil, Egipto, Mali, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez, Uganda, Zambia. 🇨🇦 Concacaf: Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos.

Canadá, Costa Rica, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá, Estados Unidos. 🇦🇷 Conmebol: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, Bolivia.

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Venezuela, Bolivia. 🌊 OFC: Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda.

Fiyi, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda. 🇪🇺 UEFA: Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Suiza.

⚙️ ¿Cómo es el formato del Mundial Sub 17 Qatar 2025?

Las 48 selecciones se dividen en 12 grupos de cuatro equipos. Avanzan a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo más los ocho mejores terceros.

Desde esa ronda, el torneo se juega por eliminación directa, sin prórrogas: en caso de empate, se define por penales.

🏆 ¿Qué países han sido campeones del Mundial Sub 17?

Desde 1985, el torneo ha tenido grandes campeones y estrellas que luego brillaron en el fútbol adulto.

Nigeria (5 títulos)

(5 títulos) Brasil (4)

(4) México (2)

(2) Francia, Ghana, Inglaterra y Alemania (1 cada uno)

La última edición, Indonesia 2023, fue ganada por Alemania, que venció a Francia en una final histórica.

📣 Sigue toda la cobertura del Mundial Sub 17 Qatar 2025: resultados, tabla de posiciones, análisis y el paso de La Roja juvenil en Alairelibre.cl, sitio líder del fútbol chileno.