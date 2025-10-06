Chile ya tiene programación para sus duelos del Mundial Sub 17 de Qatar 2025, torneo que comienza en noviembre y al que La Roja vuelve después de 6 años de ausencia.

El equipo de Sebastián Miranda enfrenta a Francia, Uganda y Canadá, con la idea de tener una buena presentación que motive a una generación que aspira a ser un importante recambio en el futuro.

📅 La programación de los partidos de Chile en el Mundial Sub 17

Chile debuta el miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas (de nuestro país) en el Mundial Sub 17 ante su rival más peligroso del Grupo K: Francia. La Roja buscará ante los galos sus primeros tres puntos en la cita planetaria.

Luego, el Equipo de Todos chocará ante Uganda el sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas, mientras que su último partido de la primera fase será el martes 11 del mismo mes a las 09:30 horas contra Canadá.

🔗 Para saber más de Chile en el Mundial Sub 17 debes acceder a Al Aire Libre.