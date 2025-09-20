La cuenta regresiva para el Mundial Sub 17 de Qatar ya comenzó y Chile se alista para vivir una nueva aventura planetaria. El equipo dirigido por Sebastián Miranda clasificó tras una buena campaña en el Sudamericano de Colombia, donde se metió entre los cuatro mejores de la Conmebol.

Con el torneo programado entre el 3 y el 27 de noviembre, el técnico nacional entregó la esperada lista de buena fe, compuesta por 51 jugadores, donde aparecen varias joyas de Colo Colo, la U y la UC, además de promesas que ya asoman en otros clubes de Primera División e incluso en el extranjero.

🔴 Lista de La Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Chile compartirá el Grupo K junto a rivales exigentes como Francia, Canadá y Uganda, lo que plantea un desafío mayor para esta generación. En la nómina aparecen nombres que ya llaman la atención de los hinchas y que podrían transformarse en figuras de este proceso.

El gran objetivo de esta prenómina es llegar con un plantel competitivo y preparado a Qatar. Ahora, el reto inmediato será reducir el grupo hasta conformar los 21 nombres definitivos que defenderán la camiseta de La Roja en el Mundial.

La ilusión crece entre los hinchas, que esperan ver a esta nueva camada enfrentar a potencias mundiales y escribir un nuevo capítulo en la historia de la selección juvenil.

📋 Prenómina de 51 jugadores de La Roja Sub 17

Arqueros

Vicente Villegas (Coquimbo Unido)

Santiago Tapia Plá (Colo-Colo)

Vicente Armijo (Unión Española)

Franco Mancilla (U. de Chile)

Excequiel Bustamante (Everton)

Cristóbal del Río (U. Católica)

Defensores

Bruno Torres (Colo-Colo)

Jaime Poblete (U. de Concepción)

Francisco Daza (U. Católica)

Ricardo Guzmán (O’Higgins)

Alonso Olguín (Colo-Colo)

Joaquín Beausejour (Unión Española)

Lucas López (Curicó Unido)

Martín Jiménez (Audax Italiano)

Matías Orellana (Colo-Colo)

José Salas (U. Católica)

Matías Vergara (U. de Chile)

Vicente Guzmán (Ñublense)

Benjamín Garcés (U. de Chile)

Ángelo Riquelme (O’Higgins)

Benjamín Díaz (U. de Chile)

Joaquín Meneses (U. Católica)

Maximiliano Lira (O’Higgins)

Gabriel Rodríguez (U. Católica)

Mediocampistas

Nicolás Pérez (Deportes Temuco)

Antonio Riquelme (Real Salt Lake, EE.UU.)

Sebastián Vargas (S. Wanderers)

Vicente Lehue (Palestino)

Matías Paris (O’Higgins)

Diego Molina (S. Wanderers)

Joaquín Muñoz (O’Higgins)

Cristián Díaz (Colo-Colo)

Mathias Contreras (U. Católica)

Máximo Zúñiga (O’Higgins)

Vicente Martínez (Colo-Colo)

Yastin Navarro (Cobreloa)

Andher González (U. de Chile)

Máximo Espínola (Magallanes)

Byron Barrera (D. Iquique)

Ian Alegría (Palestino)

Jhon Cortés (U. de Chile)

Gedeón Díaz (Colo-Colo)

Delanteros