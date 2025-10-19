El fracaso de Chile en el Mundial sub 20 ya va quedando rápidamente en el olvido y la atención comienza a enfocarse en el desafío que tendrá otra de las selecciones juveniles, el Mundial sub 17 a disputarse en Qatar desde el próximo mes de noviembre.

Por ello, es que en las últimas horas se dio a conocer la lista de convocados de La Roja sub 17 para disputar el certamen en Medio Oriente, una escuadra que dirige Sebastián Miranda y que no presenta grandes novedades de lo visto en el Sudamericano de la categoría, donde hubo un gran nivel que entusiasma a nivel nacional.

⚽ Chile ya tiene a sus elegidos para disputar el Mundial sub 17

Entre los 21 elegidos por Sebastián Miranda destaca la presencia del buen arquero Vicente Villegas (Coquimbo Unido), además del defensor de Colo Colo Alonso Olguín y su compañero en la zaga Matías Orellana. Otras presencias importantes son las de Antonio Riquelme, joven volante del Real Salt Lake de la MLS, mientras que en ataque aparecen habituales como Yastin Cuevas, también del Cacique, el atacante de la UC Amaro Pérez y Zidane Yáñez, quien milita en el New York City estadounidense y que ya dejó grandes impresiones en el Sudamericano.

Entre las sorpresas sí destacan Jhon Cortés de U de Chile o Matías París de O'Higgins, además de Joaquín Meneses (UC), que si bien ya ha sido seleccionado en esta categoría había quedado fuera del Sudamericano por lesión.

📋 La Nómina de #LaRoja 🇨🇱 Sub-17 para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2025™️ 🏆🌎



Estos son los 2️⃣1️⃣ elegidos para representar a #Chile 🆑 en la cita planetaria más importante de la categoría, que se desarrollará en Medio Oriente entre el 3 y el 27 de Noviembre ⚽️❤️‍🔥… pic.twitter.com/8oPQUTlLu9 — Selección Chilena (@LaRoja) October 19, 2025

📆 ¿Cuándo se jugará el Mundial sub 17?

El Mundial sub 17 de Qatar 2025 se jugará entre los próximos 3 al 27 de noviembre en Medio Oriente.

👀 ¿Cuál es el grupo de Chile en el Mundial sub 17 de Qatar?

Chile formará parte del Grupo K de este Mundial sub 17 junto con Francia, Uganda y Canadá.