Chile se alista para cerrar su calendario 2025 con dos amistosos en Rusia, pero la programación podría cambiar abruptamente. Perú, su rival pactado para el 18 de noviembre, denunció serios problemas con el vuelo que los llevaría a Europa, abriendo la puerta a una eventual cancelación del duelo.

¿Qué ocurrió? Un vuelo cancelado, dos días perdidos de trabajo y una advertencia directa desde Lima.

✈️ Lo que pasó con el viaje de Perú rumbo a Rusia

Según comunicó la Federación Peruana de Fútbol, el vuelo que debía trasladar al plantel a San Petersburgo fue cancelado de forma unilateral por la aerolínea Air France. Esta situación alteró completamente la logística de la delegación.

“Debido a estos inconvenientes, el equipo perderá dos días de entrenamiento”, indicaron en el comunicado, agregando que ya están en contacto con autoridades deportivas para intentar resolver el problema. Aún así, no descartan pedir la reprogramación del amistoso ante Chile si no logran un itinerario adecuado para los jugadores.

⚠️ ¿Corre peligro el partido entre Chile y Perú?

La opción de cancelar el duelo no es descartada por Perú. “Contemplamos la posibilidad de solicitar la reprogramación o aplazamiento si no se garantiza el bienestar de los futbolistas”, dijeron.

El amistoso entre Chile y Perú está pactado para el martes 18 de noviembre en Sochi. En caso de concretarse la baja peruana, Chile podría buscar un nuevo rival de urgencia, como un equipo local ó simplemente finalizar la gira con un solo encuentro, algo que en lo logístico y deportivo, dejaría un sabor amargo en la interna.