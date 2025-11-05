Ya no es novedad que a Manuel Pellegrini le pregunten por la selección chilena, pero tal parece que el tema sigue siendo de interés en vistas de la incertidumbre que hay con el DT chileno en Real Betis y a la vez las dudas de quién será el elegido para comandar un nuevo proceso de la escuadra nacional con miras al Mundial 2030.

Sobre esto mismo es que, previo al duelo entre Betis y Olympique de Lyon por la Europa League, a Pellegrini le volvieron a consultar qué tan posible es que se haga cargo de La Roja a partir de 2026, pero el estratega nacional fiel a su estilo salió jugando y mantuvo el misterio al respecto.

🤨 Pellegrini no se compromete pero tampoco evade la opción de La Roja

En vísperas de un nuevo compromiso europeo de Betis, Manuel Pellegrini se mantuvo sereno frente a las consultas por su futuro y si estaría ligado a la selección chilena. “Es un tema que no quiero tocar en este momento. Todos estamos centrados en mañana contra Olympique Lyon”, arrancó señalando el Ingeniero, aunque luego profundizó igualmente en su idea.

“Ya veremos en el futuro en el momento adecuado hacia dónde nos va a llevar. Nadie sabe lo que va a pasar ni puede adivinar su futuro”, expresó frente al mencionado escenario.

“Por ahora estamos en el Betis pendientes del partido de mañana. Termino el contrato en junio y en el momento adecuado veremos cuál será el camino a seguir, tanto del club como mío”, insistió tajantemente el experimentado DT.

Pellegrini sigue sin renovar contrato con Real Betis/ © IMAGO

✍️ ¿Cuándo termina contrato Manuel Pellegrini en Betis?

Pellegrini tiene contrato con Real Betis hasta el término de la presente temporada europea, es decir hasta junio del próximo 2026, por lo que queda esperar si habrá renovación con el elenco verdiblanco o elegirá buscar nuevos rumbos y optar finalmente por dirigir a La Roja.