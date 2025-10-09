En la previa del duelo amistoso entre Chile y Perú, desde la ANFP se refirieron a la elección del nuevo entrenador de La Roja, al que esperan tener cerrado durante los primeros meses del 2026.

Felipe Correa, gerente de selecciones, abordó esta situación y salió al paso de los rumores que vinculan a Manuel Pellegrini con el combinado nacional. Además, aclaró si está o no entre los candidatos de la Federación.

🇨🇱 Desde la ANFP aclaran su postura con Manuel Pellegrini

Si bien Correa señaló que “por política a nivel de gerencia de selecciones, prefiero no revelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular. Estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular”.

Sin embargo, apuntó que “a la pregunta de si Manuel (Pellegrini) es un candidato a la selección chilena, yo creo que nadie podría decir lo contrario”.

“En relación al presupuesto, yo creo que tenemos que apuntar alto y después, si hay interés del entrenador que sea de venir acá, las dos partes haremos los mayores esfuerzos para tener un acuerdo. Creo que lo económico no debiera ser un impedimento en la medida que estemos convencidos las dos partes de asumir un proyecto de estas características”, añadió.

🤔 ¿Cuándo se anunciará al nuevo entrenador de La Roja?

Por otro lado, Correa se refirió a los plazos en los que esperan tener confirmado al nuevo estratega de La Roja. “La idea es que justamente a partir de los partidos oficiales del 2026, el técnico de la selección adulta esté decidido”, indicó.

Por último, confirmó algunos amistosos para el próximo año. “Tenemos un calendario con algunos contratos ya cerrados. Vamos a ir a jugar a Estados Unidos en septiembre”, cerró.

📅 ¿Cuándo juega Chile vs Perú?

Chile y Perú se medirán en un partido amistoso este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

