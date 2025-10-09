Mientras se prepara para su amistoso ante Perú, la selección chilena sigue en busca de entrenador. Si bien no hay prisa debido a que no hay competiciones oficiales en el corto plazo, desde la Federación ya barajan algunos nombres para que asuman en La Roja.

Uno de ellos es el de Manuel Pellegrini. El Ingeniero, según se supo recientemente, es una de las cartas que tiene la ANFP y se espera que oficialicen una oferta para tratar de convencer al exitoso DT nacional.

El estratega del Real Betis tiene contrato hasta mediados de junio con el conjunto andaluz, por lo que una vez finalizado su vínculo, podría asumir en el equipo de todos.

😱 Manuel Pellegrini podría darle un portazo a La Roja

Sin embargo, desde España echaron por tierra esta posibilidad, puesto que aseguran que Pellegrini estaría muy cerca de renovar su contrato con el Betis y extender su estadía en Europa.

“La fe en Pellegrini se mantiene intacta y más a tenor del nivel del equipo en el presente curso, y como dejan entrever a Estadio, aún no cunde el optimismo. De hecho, hay voces que deslizan que la ampliación se trata de una cuestión de tiempo y que terminará por producirse”, señaló el diario de Sevilla, Estadio Deportivo.

📅 ¿Cuándo Chile vs Perú?

Chile recibirá a Perú en un partido amistoso este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

🔗 Sigue todas las novedades de La Roja en Al Aire Libre.