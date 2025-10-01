Tras el fracaso en las Clasificatorias que terminó con la salida de Ricardo Gareca, la selección chilena cerró el proceso con Nicolás Córdova al mando del equipo de manera interina.

Sin embargo, la ANFP ya planifica los siguientes desafíos de La Roja, y para ello, requiere de un nuevo cuerpo técnico. En ese contexto, uno que asoma como candidato es Manuel Pellegrini, quien está en la órbita del ente rector del fútbol nacional.

😱 La ANFP quiere dar el golpe con Manuel Pellegrini

El exitoso estratega chileno ha confesado que sueña con dirigir al equipo nacional, aunque ha sido enfático que no le gustaría trabajar con la actual directiva de la ANFP. Pese a ello, las cosas podrían cambiar en el futuro próximo.

Y es que en medio de las negociaciones entre el Ingeniero y el Real Betis para renovar su vínculo, la Federación de Chile buscaría convencer al DT para que arribe de una vez por todas a La Roja.

👀 ANFP prepara oferta por Manuel Pellegrini

El nombre de Manuel Pellegrini cada vez toma más fuerzas en Quilín y en las últimas horas el periodista de Radio ADN, Cristian Arcos, reveló que el organismo presidido por Pablo Milad prepararía un ofrecimiento formal al Ingeniero.

“Su nombre ha estado muchas veces encima, pero ahora hay un poquito más de mirada de ir a buscarlo, hacerle una oferta. Otra cosa es que acepte. Yo lo veo lejos de esta dirigencia, lo veo difícil, pero entiendo que se está preparando una propuesta para ser la primera persona a la que se le proponga”, dijo el comunicador.

Manuel Pellegrini, que recientemente se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos en Real Betis, tiene contrato hasta mediados de 2026 con el equipo andaluz.