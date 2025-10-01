Ricardo Gareca aún no olvida su paso por Chile. El Tigre estuvo a cargo de la selección en las pasadas Clasificatorias y dejó su puesto tras el fracaso que terminó dejando al combinado nacional en el último puesto de la tabla de posiciones.

Si bien ya han pasado algunos meses desde su salida, el estratega argentino repasó su estadía en nuestro país y lanzó una sorpresiva confesión.

​😮 La llamativa confesión de Ricardo Gareca tras su paso por Chile

En diálogo con ESPN Argentina, Gareca fue consultado por la repercusión que tienen las derrotas para un entrenador, a lo que declaró que “duelen. Yo estuve un año y medio en Chile y ni salía del departamento. No conocí nada del país porque no salía del departamento”.

“Eso no lo digerís, pasan los días y la cabeza te quema. Es distinto a lo que pasa en un club, que tienes que levantar rápido porque el siguiente partido lo tienes enseguida”, añadió.

Por otra parte, sobre su paso por La Roja, aclaró que “habíamos arrancado bien, me gustó lo que estaba viendo. Había que ver a los chicos que pudieran reemplazar a la Generación Dorada, que tienen todos entre 36 y 37 años. No nos podíamos cargar de tantos jugadores de esa edad”.

😨 Ricardo Gareca y la polémica con Arturo Vidal

Por último, Ricardo Gareca abordó la polémica con Arturo Vidal, puesto que el volante no estuvo considerado en la primera parte de su ciclo, lo que desató la molestia del jugador de Colo Colo.

“Soy más responsable yo que él. Era un jugador para haberlo convocado antes. No me lo reprocho porque intento hacer lo mejor, pero sí puedo aceptar que me demoré en convocarlo y que él, siendo un jugador histórico y representativo, haya reaccionado mal”, sentenció.