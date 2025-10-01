Ya es costumbre que el nombre de Manuel Pellegrini aparezca como candidato a la banca de la selección chilena, más ahora que la ANFP deberá elegir un nombre para liderar el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030 y sobre todo tras el último gran rumor que surgió respecto al futuro del experimentado DT y el elenco nacional.

A inicios de esta semana el periodista Pedro Carcuro reveló la exigencia de Pellegrini para considerar tomar la banca de La Roja con miras a un nuevo proceso. “Que cambie la directiva de la ANFP”, fue lo que expuso el comunicador. Y, este miércoles, el propio Ingeniero alimentó aún más los trascendidos con una sorpresiva postura al respecto.

😲 Pellegrini parece ir convenciéndose de ser el nuevo DT de La Roja

Durante esta jornada, en la rueda de prensa previo al duelo entre Real Betis y Ludogorets por Europa League, el mismo Manuel Pellegrini se refirió a si su futuro está vinculado a la selección chilena, donde no se cerró a ninguna posibilidad.

“Yo lo veo mirando el presente. Lo importante es estar centrado en el día de hoy, veremos el futuro lo que pasa, ya sea aquí en el Betis, en Chile o en otros equipos”, expresó el experimentado entrenador chileno.

“Ahora estamos concentrados en poder hacer una sexta temporada lo mejor posible y ya se irá clarificando sobre cuál puede ser el futuro“, remarcó, dejando más que una ventana abierta a la opción de aterrizar en Juan Pinto Durán, más teniendo en cuenta el tiempo que le queda en Betis.

El Ingeniero ha sido el eterno candidato a la banca de La Roja/ © Imago

✍️ ¿En qué está la situación contractual de Pellegrini en Betis?

Hay que recordar que Manuel Pellegrini tiene contrato vigente con Real Betis hasta mediados de 2026, aunque no hay nada cerrado para su continuidad en el cuadro verdiblanco.

En las últimas semanas desde el club bético han señalado que se encuentran en tratativas para extender el vínculo con el DT nacional, pero la demora en las negociaciones pueden ser una señal de que elija tomar otros rumbos, específicamente hacia la banca de la selección chilena.

🔗 Puedes saber más novedades sobre Manuel Pellegrini junto a Al Aire Libre.