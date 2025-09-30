Manuel Pellegrini se ha vuelto en un eterno candidato para la banca de la selección chilena, y luego de que se diera otro fracaso rumbo a una Copa del Mundo, el nombre del Ingeniero volvió a asomar con fuerza para ocupar la vacante en la banca nacional.

En ocasiones anteriores el propio Pellegrini descartó la opción de tomar el mando de La Roja, pero ahora con la incertidumbre respecto a su futuro en Real Betis es que se reveló de un escenario que lo podría acercar al seleccionado de nuestro país.

😯 La exigencia de Pellegrini para abrirse camino a la banca de La Roja

Actualmente, Pellegrini tiene contrato hasta mediados de 2026 en Real Betis, club en el que está cumpliendo su sexta temporada, pero donde no ha tenido avances para la renovación de su vínculo.

Frente a ese panorama es que en las últimas horas el connotado periodista Pedro Carcuro tiró una bombita al respecto. “Esto es con fuente de primera mano, no te estoy chamullando. Si hay cambio en la directiva del fútbol, es muy probable… pero muy probable que Manuel Pellegrini sea el próximo técnico de la selección chilena”, lanzó el comunicador en Radio Agricultura.

“Te lo digo hoy y ahora, pocas veces digo cosas”, puntualizó Carcuro.

A Pellegrini le queda menos de 1 año de contrato en Betis/ © Imago

💸 ¿Cuál es el sueldo de Pellegrini en Real Betis?

Eso sí, si es que una nueva directiva de la ANFP quisiese negociar con Pellegrini debería tener en cuenta el sueldo que cobra el Ingeniero en Betis.

Y es que de acuerdo al portal Paywizard, el DT nacional gana alrededor de 6 millones de euros al año en el cuadro verdiblanco, siendo uno de los técnicos mejor pagados en Europa.

