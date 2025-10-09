La Selección Chilena se prepara para un duelo amistoso de la fecha FIFA de octubre. Este viernes 10, el Chile vs Perú volverá a encender la rivalidad del Pacífico en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde los dirigidos por Sebastián Miranda buscarán mostrar la evolución del recambio nacional en una jornada que promete emociones.

Del otro lado, Perú llega con cuentas pendientes y la misión de cortar una racha negativa jugando en suelo chileno. Ambos equipos atraviesan momentos de reconstrucción, por lo que este amistoso no solo pondrá a prueba a las nuevas generaciones, sino también el carácter y la identidad futbolística de dos selecciones históricas del continente.

⚽ Chile vs Perú en vivo, amistoso internacional: minuto a minuto

–

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Chile vs Perú?

El partido entre Chile vs Perú se jugará este viernes 10 de octubre desde las 20:00 horas, en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago.

📆 Fecha: Viernes 10 de octubre

Viernes 10 de octubre 🕗 Hora: 20:00 horas

20:00 horas 🏟️ Estadio: Bicentenario de La Florida

📺 ¿Dónde ver EN VIVO Chile vs Perú?

El amistoso internacional será transmitido EN VIVO por Chilevisión y ESPN, además de la señal de streaming Disney+ Premium para toda Latinoamérica.

📺 TV: Chilevisión / ESPN

Chilevisión / ESPN 💻 Streaming: Disney+ Premium

Disney+ Premium 🖥️ También podrás seguir el minuto a minuto con goles, análisis y estadísticas en AlAireLibre.cl

🧑‍⚖️ Árbitros designados para Chile vs Perú

La Conmebol confirmó la terna arbitral encabezada por un juez argentino con experiencia internacional:

Árbitro principal: Leandro Rey Hilfer (Argentina)

Leandro Rey Hilfer (Argentina) Asistente 1: Pablo Acevedo (Argentina)

Pablo Acevedo (Argentina) Asistente 2: Juan José Mamani (Argentina)

Juan José Mamani (Argentina) Cuarto árbitro: Diego Flores (Chile)

📊 Probabilidades y antecedentes: Chile vs Perú

Según las métricas de rendimiento previas al duelo, Chile tiene un 49% de probabilidad de victoria, mientras que Perú alcanza un 22% y el empate marca un 29%. En los últimos cinco enfrentamientos directos, La Roja suma dos victorias, dos empates y una derrota ante la Blanquirroja. Repasa las mejores casas de apuestas en Chile.

Resultado histórico Chile 🇨🇱 Empates Perú 🇵🇪 Últimos 5 duelos 2 2 1 Prob. de victoria 49% 29% 22%

📈 Tendencias de rendimiento reciente

🇨🇱 Chile: 13% de rendimiento en los últimos cinco partidos (3 derrotas, 2 empates)

🟥 DER 0–3 vs Brasil

🟥 DER 0–2 vs Bolivia

🟥 DER 0–1 vs Argentina

🟰 EMP 0–0 vs Uruguay

🟰 EMP 0–0 vs Ecuador

🇵🇪 Perú: 13% de rendimiento en sus últimos cinco encuentros (3 derrotas, 2 empates)

🟥 DER 0–1 vs Paraguay

🟥 DER 0–3 vs Uruguay

🟰 EMP 0–0 vs Ecuador

🟰 EMP 0–0 vs Colombia

🟥 DER 0–1 vs Venezuela

Chile no pierde ante Perú en suelo nacional desde 1985, sumando 21 partidos invicto como local frente a los del Rímac.

La última vez que se enfrentaron fue en 2024, con empate 0-0 en Lima.

🧾 Posibles formaciones Chile vs Perú

📋 Chile (DT: Sebastián Miranda)

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Guillermo Maripán, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Alexander Aravena y Ben Brereton Díaz.

📋 Perú (DT: Manuel Barreto)

Diego Enríquez; César Inga, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López, Erick Noriega, Martín Távara, Jairo Concha, Bryan Reyna, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

📣 Sigue toda la cobertura del Chile vs Perú en AlAireLibre.cl: formaciones confirmadas, goles, análisis arbitral y reacciones del Clásico del Pacífico desde el Estadio Bicentenario de La Florida.