La previa del Clásico del Pacífico sigue sumando condimentos dentro y fuera de la cancha. A pocas horas del amistoso entre Chile vs Perú, la Conmebol confirmó al juez argentino Leandro Rey como el encargado de impartir justicia en el Estadio Bicentenario de La Florida.

El árbitro trasandino llega con una amplia trayectoria en torneos Conmebol y ya conoce bien a los equipos chilenos y peruanos. En los últimos meses dirigió duelos de Universidad de Chile, Unión Española, Iquique y Alianza Lima, entre otros, acumulando más de 230 partidos profesionales y un estilo firme, con tendencia a sancionar cuando se pierde el control del juego. Así se prepara Leandro Rey para un encuentro que promete alta tensión y que pondrá nuevamente a prueba la rivalidad histórica entre ambas selecciones.

⚖️ ¿Quién es Leandro Rey, el árbitro del amistoso Chile vs Perú?

El argentino Leandro Rey, de 40 años, será el encargado de dirigir el amistoso entre Chile y Perú de este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, correspondiente a la fecha FIFA. Nacido el 10 de enero de 1985 en Martín Coronado, Argentina, el juez pertenece al cuerpo arbitral de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) y cuenta con una extensa trayectoria en torneos internacionales organizados por Conmebol.

En su carrera ha dirigido más de 230 partidos profesionales, entre ellos duelos de Copa Libertadores, Sudamericana, Copa Argentina y la Liga Profesional de su país. En 2024 fue designado para arbitrar la final del Trofeo de Campeones de la Liga Profesional entre Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata, consolidando su ascenso en el referato regional.

🇨🇱 ¿Qué antecedentes tiene Leandro Rey con equipos chilenos y peruanos?

El árbitro argentino ya conoce de cerca al fútbol chileno y peruano. En competencias continentales ha dirigido a varios clubes de ambos países:

En la Copa Sudamericana 2025 , estuvo presente en la goleada de Universidad de Chile 5-0 sobre Guaraní en Santiago, donde mostró una tarjeta roja y un penal cobrado .

, estuvo presente en la en Santiago, donde mostró . Ese mismo año, arbitró el duelo entre Unión Española y Once Caldas , en el que los hispanos cayeron 0-2 en Santa Laura.

, en el que los hispanos cayeron 0-2 en Santa Laura. También dirigió el triunfo de Deportes Iquique 3-2 sobre Atlético Mineiro en el norte del país, en un duelo clave por fase de grupos.

en el norte del país, en un duelo clave por fase de grupos. En 2024 , impartió justicia en el César Vallejo vs Magallanes (3-2) en Trujillo, válido por Sudamericana, con participación de equipos de Chile y Perú.

, impartió justicia en el en Trujillo, válido por Sudamericana, con participación de equipos de Chile y Perú. En 2025 volvió a dirigir a un elenco peruano en el Alianza Lima vs Universidad Católica (2-0) en Lima, por los octavos de final del mismo torneo.

En Copa Libertadores, su registro incluye partidos de Ñublense (Chile) y Universitario de Deportes (Perú). El más reciente fue el empate 1-1 entre Ñublense y Boston River en febrero de 2025, en la segunda ronda del certamen.

📊 Los números del árbitro Leandro Rey

A lo largo de su carrera internacional, el juez argentino suma:

🏆 8 partidos en Copa Sudamericana

⚽ 3 encuentros en Copa Libertadores

🟥 1 expulsado y 1 penal cobrado en 2025

en 2025 💥 Más de 230 partidos oficiales dirigidos a nivel profesional

a nivel profesional 🇸🇦 Experiencia en la Saudi Pro League y torneos de la AFA

En torneos argentinos, ha impartido justicia en más de 78 partidos de la Liga Profesional, 58 en Primera Nacional y 34 en la Copa de la Liga Profesional, consolidándose como uno de los árbitros con mayor rodaje del fútbol transandino.

🧑‍⚖️ La designación arbitral del amistoso Chile vs Perú

Según la designación oficial de Conmebol y FIFA, el equipo referil para el Clásico del Pacífico en La Florida será el siguiente:

Árbitro principal: Leandro Rey (Argentina)

Leandro Rey (Argentina) Asistente 1: Pablo Acevedo (Argentina)

Pablo Acevedo (Argentina) Asistente 2: Juan José Mamani (Argentina)

Juan José Mamani (Argentina) Cuarto árbitro: Diego Flores (Chile)

El partido entre Chile vs Perú promete emociones fuertes no solo por el contexto futbolístico, sino también por las declaraciones previas desde Lima (“contra Chile no hay amistosos”). La cita está programada para este viernes 10 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, y será transmitida por Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

