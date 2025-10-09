El Clásico del Pacífico vuelve a escena este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida, donde la Selección chilena enfrentará a Perú en un amistoso internacional que, por lo visto, de amistoso tendrá poco. Mientras Sebastián Miranda dirigirá al combinado nacional de manera interina, el equipo peruano llega con varias caras nuevas y con sed de revancha tras años sin poder vencer en suelo chileno.

Desde Lima, sin embargo, el ambiente ya se calentó. Uno de los líderes de la Blanquirroja lanzó una frase que remeció la previa y reavivó la histórica rivalidad entre ambas selecciones.

🇵🇪 La advertencia de Perú: “contra Chile no hay amistosos”

El Clásico del Pacífico volvió a prender fuego antes de que ruede la pelota. A solo un día del amistoso internacional entre Chile vs Perú, el defensor Miguel Araujo, uno de los jugadores con más experiencia de la convocatoria peruana, lanzó una declaración que no pasó inadvertida en territorio nacional.

En conversación con la prensa limeña, el futbolista de Sporting Cristal fue tajante al hablar del duelo en Santiago: “Hay muchos chicos nuevos, nuevos rostros. Los veo con muchísimas ganas, esa hambre de querer lograr cosas. Es un partido amistoso en sí, pero es contra Chile”, afirmó Araujo, marcando de inmediato la diferencia.

Pero eso no fue todo. El zaguero fue más allá y encendió la rivalidad con una frase que rápidamente se viralizó:

“Sabes que contra Chile no hay amistosos, y más en el momento en el que estamos. Necesitamos ganar, darnos una alegría y dar un buen fútbol para estar anímicamente bien, para recuperarnos de esta etapa”, expresó.

🔥 ¿Por qué la frase de Perú generó molestia en Chile?

Las palabras del defensor llegaron rápidamente a Chile, donde muchos hinchas interpretaron la declaración como una provocación directa a la Roja, justo en un momento de reconstrucción bajo el interinato de Sebastián Miranda.

El amistoso de este viernes 10 de octubre en el Estadio Bicentenario de La Florida será el primero entre ambos equipos desde el empate 0-0 en Lima por las Eliminatorias 2026, y ya promete clima caliente dentro y fuera de la cancha.

🇵🇪 ¿Qué más dijo Miguel Araujo sobre el Clásico del Pacífico?

Araujo, que asumió un rol de liderazgo en la selección interina de Manuel Barreto, también se refirió al valor del partido más allá del marcador.

“Esta convocatoria es muy importante para nosotros. Si para alguno no lo es, no se puede hablar, pero acá dentro es importantísima. ¿Quién no quiere estar en la selección? ¿Quién no quiere vestir estos colores aunque sea en el entrenamiento? A los que les toque no jugar o debutar contra Chile, este partido es importantísimo”, enfatizó el defensor.

Con varias caras nuevas en la nómina peruana, Araujo pidió unión y compromiso: “Ellos deben traer pasión, humildad, ganas y sacrificio. Todos esos componentes hacen que una selección se convierta en familia. Los más grandes tenemos que recibirlos como a nosotros nos recibieron alguna vez”.

⚔️ ¿Cuál es el historial entre Chile vs Perú en el Clásico del Pacífico?

El historial reciente también alimenta la tensión. Chile no pierde ante Perú en territorio nacional desde 1985, y acumula 21 partidos sin derrotas frente a la Blanquirroja como local.

El partido, que se jugará este viernes a las 20:00 horas, marcará el debut de Miranda al mando de la Roja adulta y será televisado por Chilevisión, ESPN y Disney+ Premium.

📣 Sigue el minuto a minuto del Clásico del Pacífico en AlAireLibre.cl, con formaciones, goles y reacciones en vivo desde La Florida.