El Clásico del Pacífico vuelve a encender el fútbol sudamericano. Este viernes 10 de octubre, Chile vs Perú se enfrentan desde las 20:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, en un amistoso internacional que marca el inicio de una nueva era para ambas selecciones tras quedarse fuera del Mundial 2026.

Será un partido con sabor a revancha: dos equipos en reconstrucción, sin técnico titular y con planteles llenos de jugadores que buscan ganarse un puesto de cara al proceso hacia la Copa del Mundo del 2030.

🇨🇱 ¿Quién dirige a Chile vs Perú en el Clásico del Pacífico?

A días del amistoso, Chile comienza a ultimar detalles respecto a la formación que parará este viernes 10 de octubre frente a Perú.

Recordemos que, si bien Nicolás Córdova es el actual entrenador de La Roja, hasta ayer estuvo al mando de la Selección que quedó eliminada del Mundial Sub 20 tras caer 4-1 ante México. En ese contexto, Sebastián Miranda ha venido trabajando con el plantel adulto y todo apunta a que será él quien dirija desde el banquillo en el choque ante la Bicolor.

En tanto, Manuel Barreto encabeza de forma interina a la Selección peruana, con la misión de darle rodaje a jóvenes talentos y probar variantes tras la salida de Jorge Fossati.

Ambos equipos llegan golpeados por su eliminación de las Eliminatorias al Mundial 2026, donde finalizaron en los últimos lugares y buscan iniciar un nuevo ciclo rumbo al 2030.

⚠️ Bajas y dudas en La Roja

La Selección chilena sufre la baja confirmada de Iván Román, defensor del Atlético Mineiro, quien sufrió una fractura de muñeca y fue desafectado de la convocatoria. Además, Lucas Assadi (Universidad de Chile) se mantiene en observación médica por un cuadro febril, lo que podría dejarlo fuera del encuentro.

⚽ Posible formación de Chile vs Perú

El equipo de Sebastián Miranda combinará experiencia y juventud, con Gabriel Suazo como capitán y Ben Brereton Díaz como su carta principal en ofensiva.

📋 Chile (DT interino: Sebastián Miranda):

Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Nicolás Díaz, Fabián Hormazábal; Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Javier Altamirano, Lucas Cepeda; Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena.

🧠 En la banca esperan varios nombres jóvenes que buscan mostrarse: Maximiliano Gutiérrez, Clemente Montes y Gonzalo Tapia podrían sumar minutos en la segunda parte.

Cabe recordar que ambas selecciones cerraron las Eliminatorias sin triunfos: Perú cayó 1-0 ante Paraguay y Chile empató 0-0 frente a Uruguay.

📅 ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Chile vs Perú?

📆 Viernes 10 de octubre de 2025

🕗 Hora: 20:00 (Chile)

20:00 (Chile) 🏟️ Estadio: Bicentenario Municipal de La Florida

Bicentenario Municipal de La Florida 📺 Transmisión: Chilevisión y DSPORTS (DirecTV 610 / 1610 HD)

Chilevisión y DSPORTS (DirecTV 610 / 1610 HD) 💻 Streaming: DGO y Chilevision.cl

DGO y Chilevision.cl 📡 Cobertura EN VIVO: minuto a minuto, goles y análisis en Alairelibre.cl

⚔️ El último antecedente entre Chile vs Perú

Por la fecha 11 de las Eliminatorias al Mundial 2026, Perú y Chile igualaron 0-0 en el Estadio Monumental de Lima. Ese duelo significó el cierre de ciclo tanto para Jorge Fossati como para Ricardo Gareca.

🇨🇱 Nómina de Chile para el amistoso ante Perú

Arqueros:

Lawrence Vigouroux (Swansea City, GAL)

Thomas Gillier (CF Montreal, CAN)

Jaime Vargas (Deportes Recoleta)

Defensas:

Fabián Hormazábal (Universidad de Chile)

Francisco Salinas (Coquimbo Unido)

Iván Román (Atlético Mineiro, BRA)

Guillermo Maripán (Torino FC, ITA)

Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA)

Francisco Sierralta (Auxerre, FRA)

Gabriel Suazo (Sevilla FC, ESP)

Nicolás Díaz (Puebla, MEX)

Mediocampistas:

Rodrigo Echeverría (León, MEX)

Vicente Pizarro (Colo Colo)

Marcelino Núñez (Ipswich Town, ING)

Felipe Loyola (Independiente, ARG)

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Javier Altamirano (Universidad de Chile)

Delanteros:

Ben Brereton Díaz (Derby County, ING)

Lucas Cepeda (Colo Colo)

Clemente Montes (Universidad Católica)

Gonzalo Tapia (São Paulo, BRA)

Alexander Aravena (Grêmio, BRA)

Maximiliano Gutiérrez (Huachipato)

🇵🇪 Nómina de Perú para el amistoso ante Chile

Porteros:

Pedro Díaz (Cusco FC)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Diego Romero (Banfield)

Defensas:

Marcos López (FC Copenhague)

Cristian Carbajal (Sport Boys)

Anderson Santamaría (Universitario de Deportes)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)

Miguel Araujo (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario de Deportes)

Volantes:

Jairo Concha (Universitario de Deportes)

Erick Noriega (Grêmio, BRA)

Martín Távara (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jesús Castillo (Universitario de Deportes)

Matías Lazo (Melgar)

Delanteros:

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)

Álex Valera (Universitario de Deportes)

Luis Ramos (América de Cali)

Juan Pablo Goicoechea (Platense)

Felipe Chávez (Bayern Múnich)

Maxloren Castro (Sporting Cristal)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Bryan Reyna (Belgrano)

📣 Sigue toda la cobertura del Clásico del Pacífico en AlAireLibre.cl: formaciones, nóminas, horario, transmisión y análisis del duelo entre Chile y Perú desde La Florida ⚽