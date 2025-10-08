La temprana eliminación de Chile en los octavos de final del Mundial sub 20 cerró una cuestionada participación de los dirigidos por Nicolás Córdova, quien cargó con la mayor cantidad de críticas por el irregular y bajo nivel que demostró la escuadra nacional a lo largo de la fase de grupos y en la humillante goleada a manos de México.

Por ello, al sentenciarse el adiós de La Rojita del torneo que se lleva a cabo en nuestro país entró rápidamente la interrogante sobre cuál serían los pasos a seguir desde la ANFP con Córdova, considerando que el DT de la sub 20 también lleva cumpliendo un rol como líder de las series menores del fútbol chileno y hay más desafíos por delante en torno a ello.

👉 Córdova no debe temer por su futuro ante el espaldarazo de la ANFP

Para sorpresa de nadie, pese a este papelón en el Mundial sub 20 en la ANFP no pretenden poner fin al trabajo de Nicolás Córdova a cargo de las selecciones juveniles. Es más, de acuerdo a información de Radio ADN, ya tiene otro desafío a la vuelta de la esquina con la participación de Chile en el Mundial sub 17 desde el próximo miércoles 5 de noviembre, donde estará colaborando con el técnico de dicha categoría, Sebastián Miranda.

Incluso de acuerdo al citado medio, Córdova volverá a dirigir de manera interina a la Roja adulta, tal como lo hizo en los últimos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas. El experto en métricas se sentará en la banca nacional para dirigir en un amistoso ante Rusia el próximo 11 de noviembre a jugarse en tierras europeas.

Igualmente, la emisora indica que habrá reuniones entre la ANFP y Córdova para analizar esta participación en el Mundial sub 20. “Habrá una evaluación por parte de la mesa directiva que encabeza Pablo Milad, pero mientras la actual dirigencia esté al mando del fútbol chileno, Córdova seguirá siendo el líder del fútbol formativo de La Roja”, detallan.

Córdova no se mueve de su cargo con las selecciones menores/ © Photosport

✍️ ¿Cuándo vence el contrato de Nicolás Córdova?

Hay que recordar que Nicolás Córdova arribó en 2023 para tomar el mando del proyecto con las series juveniles de la selección chilena, y su estadía en el cargo está lejos de terminar.

Hace solo unas semanas atrás el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa, aseguró que no hay tope en el contrato con Córdova en su rol. “Hay un trabajo bueno en divisiones menores. Nicolás será protagonista del proceso hasta el 2030 sí o sí, como DT de la adulta, juveniles, etc…”, aseguró el directivo en dicha ocasión.