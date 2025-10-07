Con tono sereno, pero sin ocultar la frustración, Nicolás Córdova enfrentó los micrófonos tras la eliminación de Chile Sub 20 en el Mundial. La goleada ante México fue el cierre de un proceso que, más allá del resultado, dejó en evidencia una preocupación mayor: la precariedad del fútbol formativo nacional.

“Lo advertí hace dos años: estamos mal en el fútbol juvenil, lo precario que es. Acepto las críticas”, dijo el técnico en zona mixta.

❓¿Qué dijo Nicolás Córdova sobre el nivel del fútbol formativo chileno?

El DT fue directo en su diagnóstico: “No se pueden mejorar detalles si hay problemas estructurales. Si una casa está mal hecha, aunque pintes la cocina, se va a caer igual. Todos saben cómo se hace, y quiénes son los responsables”.

Aunque el DT de La Roja hizo este apunte, pero no dio nombres de los supuestos responsables. Que podrían ser; entrenadores, dirigentes, representantes de la mayoría de los seleccionados de su nómina y los periodistas que protegen el proceso. Pero no dijo nada más.

💬 Su respuesta a Arturo Vidal y las críticas por el fracaso

Consultado por los comentarios de Arturo Vidal, quien cuestionó el rendimiento de la Sub 20, Córdova prefirió no entrar en polémicas. “Es fácil hacer leña del árbol caído. Todos los que estamos en el fútbol hemos tenido triunfos y derrotas. Trato de ser respetuoso”, afirmó el exjugador de La Roja.

El entrenador insistió en que el proceso fue trabajado con responsabilidad, pero condicionado por las falencias del entorno.

⚽ Futuro incierto: ¿seguirá Nicolás Córdova en la Roja Sub 20?

Sobre su continuidad, Córdova fue cauto: “No es momento de tomar decisiones. El partido acaba de terminar. Evaluaré mi situación, y la dirigencia decidirá lo que venga. Llevo 11 años dirigiendo y sé cómo funciona esto”.

Por ahora, Nicolás Córdova tendrá que ver el resto del Mundial por TV, aunque podría dirigir a la Selección Adulta este viernes en La Florida, en el amistoso frente a Perú.

