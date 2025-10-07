La Selección Chilena vivió una jornada intensa en Juan Pinto Durán mientras afina los detalles para el amistoso del viernes en La Florida, frente a Perú. En medio de los ensayos tácticos, la noticia la dio Guillermo Maripán, quien no entrenó con normalidad y quedó al margen del trabajo colectivo de juego, de acuerdo a lo informado por Radio ADN.

El plantel, dirigido interinamente por Sebastián Miranda, realizó dos formaciones que se enfrentaron entre sí, con la idea de probar alternativas y buscar ritmo antes del clásico del Pacífico.

🩼 Guillermo Maripán fue marginado del entrenamiento de La Roja

Según la información difundida por Radio ADN , el defensor del Mónaco presentó molestias físicas y no participó del ejercicio táctico junto a sus compañeros. Aunque no se ha confirmado una lesión de gravedad, su situación genera inquietud en el cuerpo técnico, que considera clave su experiencia en la zaga.

Mientras tanto, el equipo probó variantes en defensa con Francisco Sierralta y Benjamín Kuscevic, dos nombres que podrían ser titulares ante los peruanos si Maripán no logra recuperarse a tiempo.

⚽ Dos formaciones se enfrentaron en la práctica de Juan Pinto Durán

El ensayo se dividió en dos equipos. En el primero destacaron Sierralta, Kuscevic, Gabriel Suazo y Felipe Loyola en la línea defensiva, con Javier Altamirano y Clemente Montes en mediocampo, más Alexander Aravena y Lucas Cepeda en ofensiva.

El otro equipo incluyó a Paulo Díaz, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Marcelino Núñez, además de Ben Brereton y Gonzalo Tapia en ataque. El duelo interno sirvió para que Miranda observe el funcionamiento colectivo y defina quiénes arrancarán el viernes.

🇨🇱 Sebastián Miranda busca consolidar su idea antes del clásico con Perú

El técnico interino quiere darle identidad al equipo y aprovechar el amistoso para evaluar nombres pensando en el futuro proceso de La Roja. El grupo se trasladará al complejo del SIFUP en Pirque, donde continuará la preparación.

El objetivo es mantener la intensidad, ordenar la defensa y probar nuevas duplas en el mediocampo. El foco está puesto en volver a ganar confianza y ritmo competitivo.

📋 Los 23 citados para el partido con Perú

La Gerencia de Selecciones Nacionales dio a conocer la lista de citados y estos son los 23 nominados.

Arqueros: Lawrence Vigouroux (Swansea City), Thomas Gillier (CF Montreal), Jaime Vargas (Deportes Recoleta).

Lawrence Vigouroux (Swansea City), Thomas Gillier (CF Montreal), Jaime Vargas (Deportes Recoleta). Defensas: Fabián Hormazábal (U de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro), Guillermo Maripán (Torino FC), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Auxerre), Gabriel Suazo (Sevilla FC), Nicolás Díaz (Puebla).

Fabián Hormazábal (U de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Iván Román (Atlético Mineiro), Guillermo Maripán (Torino FC), Benjamín Kuscevic (Fortaleza), Francisco Sierralta (Auxerre), Gabriel Suazo (Sevilla FC), Nicolás Díaz (Puebla). Mediocampistas: Rodrigo Echeverría (León), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Felipe Loyola (Independiente), Lucas Assadi (U de Chile), Javier Altamirano (U de Chile).

Rodrigo Echeverría (León), Vicente Pizarro (Colo Colo), Marcelino Núñez (Ipswich Town), Felipe Loyola (Independiente), Lucas Assadi (U de Chile), Javier Altamirano (U de Chile). Delanteros: Ben Brereton Díaz (Derby County), Lucas Cepeda (Colo Colo), Clemente Montes (U Católica), Gonzalo Tapia (São Paulo), Alexander Aravena (Gremio), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato).

